Кабмін затвердив членів наглядових рад "Приватбанку" і "Ощадбанку" за квотою президента - ЗМІ

Членами наглядових рад державних "Приватбанку" і "Ощадбанку" за квотою президента стали колишні співробітники "Укрексімбанку" Юлія Мецгер та Юрій Храмов.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на два джерела.

Зазначається, що юристка "Укрексімбанку" Юлія Мецгер стала членом наглядової ради "Приватбанку", а Юрій Храмов, який до кінця 2010 року працював в "Укрексімбанку" та обіймав посаду заступника голови правління, - членом наглядової ради "Ощадбанку".

За даними агентства, відповідне рішення за пропозицією президента кабмін ухвалив на засіданні в п'ятницю, 5 липня.

Водночас, як повідомив у Facebook народний депутат Павло Різаненко, представником президента у наглядовій раді "Укрексімбанку" призначили Вікторію Страхову.

100% акцій "Укрексімбанку" також належать державі в ососбі Кабінету міністрів.

Нагадаємо:

Кабмін затвердив наглядові ради "Ощадбанку", "Приватбанку" та "Укрексімбанку" 22 травня 2019 року за винятком членів (по одному в кожному банку) за квотою президента.

Незалежними членами наглядової ради "Ощадбанку" були призначені Шевкі Аджунер, Байба Апін, Олексій Резніков, Олексій Грінченко, Міхаель Вайнштейн, Пітер Бріггс, представниками держави - Даніель Білак (від Кабміну) і Дмитро Власов (від Верховної Ради).

Новими незалежними членами наглядової ради "Приватбанку" були затверджені Іскья Шарон,Шейх Надір і Еран Кляйн.

Також до складу наглядової ради "Приватбанку" були переобрані Енгін Анкчакоча, Андреа Манетта і Стівен Силіг, але пізніше всі троє відмовилися від призначень.