Добір суддів у справі Приватбанку пройшов з порушеннями - "Схеми"

Добір суддів Окружного адмінсуду Києва для розгляду позову Ігоря Коломойського про визнання незаконною націоналізації Приватбанку пройшов з порушеннями - через маніпуляції зі спеціалізаціями.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

За даними журналістів, під час вибору того, хто розглядатиме позов Коломойського, суддів продовжили ділити за спеціалізаціями (коли за кожним суддею закріплювали певний тип справ, які він міг слухати), хоча на той момент спеціалізації вже начебто були скасовані.

"20 березня 2018 року під час повторного авторозподілу у справі Коломойського проти Нацбанку були виключені 36 суддів. Залишилося лише двоє суддів, які могли розглядати позов.

Навпроти прізвищ виключених суддів вказувалась причина – "не слухає категорію", - йдеться у розслідуванні.

Водночас в офіційній відповіді апарату Окружного адмінсуду йдеться, що спеціалізації у цьому суді у 2018-2019 роках уже були скасовані.

Працівники держпідприємства "Інформаційні судові системи", які здійснюють технічний супровід судових електронних баз даних та реєстрів, відкинули можливу помилку із зазначенням спеціалізацій під час авторозподілу.

На їхню думку, якщо у звіті вказані "категорії справ", то це означає, що на той момент спеціалізації дійсно брались до уваги у суді.

При цьому, суддя-спікер Окружного адмінсуду Богдан Санін не зміг назвати точної дати скасування спеціалізації.

"Треба з’ясувати, підняти інформацію. Наскільки я пам’ятаю, відсутні спеціалізації чи з 2014-го, чи з 2015-го", - сказав він.

Автори розслідування також виявили, що у справі Коломойського було два авторозподіли у 2017 та 2018-му роках - з різницею у дев’ять місяців.

"При чому, в обох випадках була одна і та ж спеціалізація, а саме: "державне регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі". Але кількість суддів, які підпадали під цю категорію – звузилася", - наголошують вони.

"Серед інших способів визначити суддю в обхід авторозподілу – масове захворювання, відпустки або навчання, обмеження кількості суддів в одній спеціалізації, помилкове визначення категорій справ", - підкреслюють журналісти.

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Нагадаємо:

18 квітня Окружний адмінсуд Києва, вивчаючи справу майже 2 роки, визнав незаконною націоналізацію Приватбанку за позовом Коломойського до НБУ, Кабміну, Фонду гарантування вкладів фізосіб і Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

19 квітня стало відомо, що суд також скасував рішення НБУ від 13 грудня 2016 року, яким визначено перелік пов'язаних із банком фізичних і юридичних осіб.

20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського по кредитах рефінансування Приватбанку на суму в 9,2 млрд грн, отриманим до його націоналізації.

НБУ на підставі особистої поруки Коломойського також подав позов до Женевського суду, вимагаючи повернути борги.

13 травня Шостий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляційну скаргу НБУ на визнання незаконним його розпорядження про перевірку Приватбанку.

21 травня Приватбанк подав позов проти Коломойського, з яким тісно асоціюють сьогоднішнього президента Володимира Зеленського.

24 травня НБУ оскаржив рішення суду про незаконність націоналізації Приватбанку.

Серед відповідачів є також троє громадян США, які живуть у Майамі, і 19 анонімних компаній.