Фермерам буде простіше отримувати кредити від банків - Світовий банк

Купити землю після скасування мораторію землі малим господарствам буде простіше - фермери зможуть отримати широкий доступ до банківських позик.

Про це у статті для ЕП пише Ваге Варданян, провідний спеціаліст фінансового сектору Світового банку.

Зазначається, що у 2018 році Міжнародна фінансова корпорація (IFC) провела дослідження - вона попросила дев'ять українських банків розповісти, наскільки вони зацікавлені фінансувати ринок землі.

"Виявилося, що всі дев'ять банків уже фінансували аграріїв. Вони давали кредити як найменшим фермерським господарствам (по 25-65 тис грн), так і великим аграрним підприємствам (по 280-620 млн грн). Всі опитані банки також були зацікавлені надавати кредити для придбання землі", - пише Варданян.

За його словами, стримує кредитування відсутність у невеликих аграрних компаній та фермерів ліквідних застав, фінансової грамотності та культури ведення звітності.

"Якщо другу і третю проблеми можна вирішувати шляхом навчання фермерів, то перша проблема - це прерогатива держави", - підкреслює він.

Варднанян стверджує, що одним з найбільш ефективних інструментів підтримки агробізнесу в такій ситуації є часткові гарантії за банківськими кредитними ризиками.

"Суть інструменту в тому, що фонд гарантування від імені держави бере на себе покриття частини (наприклад, 50%) ризиків банку у разі дефолту фермера-позичальника за кредитом, наданим цим банком. Це знижує рівень ризиків для банків і спрощує доступ малого і середнього агробізнесу до банківських позик.

Такий фонд - це, як правило, небанківська фінансова організація зі своїм правлінням, менеджментом і капіталом. За певну плату вона видає часткові кредитні гарантії банкам, які пройшли попередній відбір", - пояснює він.

У разі непогашення кредиту його розмір (втрачена сума), як правило, в рівних частинах розподіляється між фондом і комерційним банком.

Провідний спеціаліст фінансового сектору Світового банку називає й інші інструменти підтримки фермерів: гранти, субсидії, гарантування системних ризиків, але, за його словами, часткове гарантування найбільше підходить позичальникам, у яких нема достатнього забезпечення за кредитами.

"Часткове гарантування кредитів дозволяє спрямувати допомогу саме малим виробникам. Інші інструменти підтримки фермерів мають інші цілі і можуть використовуватися разом з частковим гарантуванням кредитів для окремих цільових груп.

По-друге, цей інструмент також дозволяє "подовжити" кредитний ресурс для фермерів, зменшити розмір початкового внеску, збільшити обсяг кредиту, чого не зробить звичайна компенсація частини кредитних ставок.

По-третє, часткове гарантування дає гарне фінансове плече: 1 грн інвестицій з боку держави забезпечить кредитування фермерів у розмірі 8 грн", - підкреслив експерт.

За його словами, команда Світового банку разом з НБУ, Мінфіном, Мінекономіки і банківським співтовариством активно працює над тим, щоб часткове гарантування кредитів для малого і середнього агробізнесу з'явилося в Україні одночасно з появою ринку землі.

Економічна правда