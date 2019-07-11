Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

11 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,80 - 25,83 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США - 25,80 - 25,83 гривні;

Євро - 29,09 - 29,12 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,77 - 26,11 гривні. Євро купують по 28,89 гривні, продають по 29,40 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,97 - 26,07 гривні, євро - 29,15 - 29,30 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 11 липня на рівні 25,70 гривні.

10 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,68 - 25,77 гривні за долар.

10 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,87 - 25,91 гривні за долар.

Економічна правда