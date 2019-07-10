Українці зможуть онлайн перевірити, який бізнес сплачує єдиний податок

В Опендатабот з’явилася можливість перевірити, який бізнес сплачує єдиний податок, і слідкувати надалі за його статусом.

Про це повідомляє сервіс Опендатабот.

"Якщо компанія чи ФОП втратить статус платника єдиного податку, то бізнесу буде донарахована кількість податків, яку компанія мала б сплатити, якби вона була на загальній системі оподаткування. Тому компаніям та ФОП, які сплачують єдиний податок, варто підписатися на зміни по своїй компанії", — зазначили в Опендатаботі.

Щоб підписатися на зміни потрібно додати Опендатабот у будь-якому месенджері та ввести назву компанії або прізвище та ім’я ФОП.

На даний момент в Україні єдиний податок сплачують 174 297 компаній (15%) і 1,3 млн ФОП (70%).

Найбільша кількість ФОП знаходиться на другій групі платників єдиного податку — 581 тисяча підприємців (44,5%). До платників єдиного податку 3 групи належать 523 тисячі підприємців (40%), до першої — 200 тисяч (15%).

Найбільша кількість компаній на єдиній системі оподаткування займається операціями з нерухомим майном (14%). На другому місці — оптова торгівля (7,8%), сільське господарство (7,5%) і діяльність у сфері права та бухгалтерських послуг (5,7%).

Як повідомлялося, українці також зможуть відстежувати інформацію про нерухомість онлайн.

Економічна правда