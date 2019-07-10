"Нібулон" відправив першу партію зерна власними вагонами

"Нібулон"

Компанія "Нібулон" завантажила зерном 20 власних нових вагонів на одному з комплексів компанії - у філії "Смотрич" у Хмельницькій області.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Оснащене високопродуктивним обладнанням підприємство в максимально короткі терміни здійснило навантаження. І продукція вже відправлена до перевантажувального термінала в місті Миколаїв", - зазначається у повідомленні.

Як нагадали в компанії, вагони придбано наприкінці червня поточного року.

Це – вагони-хопери бункерного типу для перевезення зерна моделі 19-6869 виробництва ТОВ "Дослідний-механічний завод "Карпати". Вони мають сучасні характеристики: вантажопідйомність – 70,5 тонн, об’єм кузова – 120 куб. м.

Для порівняння: вагони моделі 19-752, які сьогодні надає "Укрзалізниця", мають об’єм кузова 94 куб. м.

"Нібулон"

Як зазначив генеральний директор "Нібулону" Олексій Вадатурський, донедавна компанія не планувала придбання вагонів. Адже, на його думку, насправді вагонного парку в Україні достатньо, щоб перевозити навіть вдвічі більше зерна.

"Тільки оборот вагонів має бути з центра України до порту 3-4 дні (туди і у зворотному напрямку), а не 10-12, як сьогодні. Отож скільки вагонів не додавай, якщо ефективність їх використання не буде покращена, то ситуація не зміниться, а обіг вагонів навіть погіршиться: їх постійно не вистачатиме, і вони перетворяться у склади на колесах", – зазначив він.

Вагони ж, придбані компанією "Нібулон", здатні забезпечувати оберт маршруту у три дні.

Як зазначило керівництво компанії, Україні слід перейняти успішний досвід провідних країн світу в організації логістичної інфраструктури.

"Це стосується не лише залізниці, але й автотранспорту і водних перевезень", - резюмували у компанії.

Як повідомлялося, "Нібулон" має намір реалізувати в Херсонській області проект будівництва річкового портув Білозерському районі.

Економічна правда