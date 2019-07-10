"Нібулон" відправив першу партію зерна власними вагонами
Компанія "Нібулон" завантажила зерном 20 власних нових вагонів на одному з комплексів компанії - у філії "Смотрич" у Хмельницькій області.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
"Оснащене високопродуктивним обладнанням підприємство в максимально короткі терміни здійснило навантаження. І продукція вже відправлена до перевантажувального термінала в місті Миколаїв", - зазначається у повідомленні.
Як нагадали в компанії, вагони придбано наприкінці червня поточного року.
Це – вагони-хопери бункерного типу для перевезення зерна моделі 19-6869 виробництва ТОВ "Дослідний-механічний завод "Карпати". Вони мають сучасні характеристики: вантажопідйомність – 70,5 тонн, об’єм кузова – 120 куб. м.
Для порівняння: вагони моделі 19-752, які сьогодні надає "Укрзалізниця", мають об’єм кузова 94 куб. м.
Як зазначив генеральний директор "Нібулону" Олексій Вадатурський, донедавна компанія не планувала придбання вагонів. Адже, на його думку, насправді вагонного парку в Україні достатньо, щоб перевозити навіть вдвічі більше зерна.
"Тільки оборот вагонів має бути з центра України до порту 3-4 дні (туди і у зворотному напрямку), а не 10-12, як сьогодні. Отож скільки вагонів не додавай, якщо ефективність їх використання не буде покращена, то ситуація не зміниться, а обіг вагонів навіть погіршиться: їх постійно не вистачатиме, і вони перетворяться у склади на колесах", – зазначив він.
Вагони ж, придбані компанією "Нібулон", здатні забезпечувати оберт маршруту у три дні.
Як зазначило керівництво компанії, Україні слід перейняти успішний досвід провідних країн світу в організації логістичної інфраструктури.
"Це стосується не лише залізниці, але й автотранспорту і водних перевезень", - резюмували у компанії.
Як повідомлялося, "Нібулон" має намір реалізувати в Херсонській області проект будівництва річкового портув Білозерському районі.
Економічна правда
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