В Україні може з'явитися новий річковий порт

Компанія "Нібулон" має намір реалізувати в Херсонській області проект будівництва річкового порту в Білозерському районі.

Про це випливає із заяв гендиректора компанії Олексія Вадатурського та голови Херсонської обласної адміністрації Андрія Гордєєва, опублікованих компанією, передає ЦТС.

За словами Вадатурського, на будівництво порту піде близько п'яти років.

Разом з тим, як зазначив він, "Нібулону" для цього необхідна підтримка місцевої і центральної влади.

"Цей порт - велика перспектива для розвитку всієї Херсонщини. Це надскладне завдання і дуже великі інвестиції, але наша компанія здатна це зробити тільки через п'ять років. Тому все залежить тільки від вас, еліти Херсонщини, від вашого прийняття рішення, від готовності відстоювати інтереси рідного краю перед вищими ешелонами влади", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що "Нібулон" інвестує 19 млн доларів у будівництво річкового перевантажувального терміналу в Тернівці (Запорізької обл.).

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції і розвитку надав ТОВ СП "Нібулон" кредит на суму до 50 мільйонів доларів для фінансування розширення і модернізації зернової логістичної інфраструктури компанії в 2018-2019 роках.