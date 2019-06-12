В Україні з'явилася ще одна платіжна система
Національний банк погодив правила внутрішньодержавної платіжної системи "ЮАПЕЙ" і вніс відомості про неї до реєстру платіжних систем.
Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.
Платіжною організацією внутрішньодержавної платіжної системи "ЮАПЕЙ" є ТОВ "ФК ЮАПЕЙ" (Київ), зазначили у центробанку.
Платіжна система "ЮАПЕЙ" стала 11 внутрішньодержавною платіжною системою на ринку України, створеною небанківськими установами.
Як повідомлялось, на кінець 2018 року в Україні функціонувало 42 внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи, створені резидентами і нерезидентами, а також дві системи, створені Нацбанком.
У квітні 2019 року Нацбанк вперше оцінив діяльність платіжних систем.
Економічна правда
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