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В Україні з'явилася ще одна платіжна система

Середа, 12 червня 2019, 15:24

Національний банк погодив правила внутрішньодержавної платіжної системи "ЮАПЕЙ" і вніс відомості про неї до реєстру платіжних систем.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

Платіжною організацією внутрішньодержавної платіжної системи "ЮАПЕЙ" є ТОВ "ФК ЮАПЕЙ" (Київ), зазначили у центробанку.

Платіжна система "ЮАПЕЙ" стала 11 внутрішньодержавною платіжною системою на ринку України, створеною небанківськими установами.

Як повідомлялось, на кінець 2018 року в Україні функціонувало 42 внутрішньодержавні та міжнародні платіжні системи, створені резидентами і нерезидентами, а також дві системи, створені Нацбанком.

У квітні 2019 року Нацбанк вперше оцінив діяльність платіжних систем.

Економічна правда

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