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Google запустила платформу з рекомендаціями для малого бізнесу

Понеділок, 1 липня 2019, 16:01

Компанія Google запустила безкоштовну платформу Google for Small Business для представників малого бізнесу, яка буде підказувати необхідні інструменти для розвитку компанії.

Про це повідомляється у блозі Google.

Зазначається, що на платформі підприємці можуть отримати персоналізовані бізнес-плани - для цього потрібно написати назву і сайт компанії, вказати мету і відповісти на низку питань. Після цього сервіс сформує покроковий індивідуальний план дій для розвитку бізнесу.

Бізнес-план буде містити усі необхідні засоби, які допоможуть розширити онлайн-присутність компанії, залучити більше клієнтів і працювати ефективніше.

Google for Small Business рекомендує інструменти для вирішення всіх трьох завдань з акцентом на мету, яка найбільш важлива підприємцю.

Крім цього, представники малого бізнесу можуть отримати інформацію про безкоштовні майстер-класи Grow with Google.

Нагадаємо:

Компанія Google запустила одразу дві нові функції, що дозволяють дізнатись, наскільки переповнений громадський транспорт і про затримку руху автобусів у реальному часі там, де пасажири не отримують інформацію від місцевих транзитних агентств.

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