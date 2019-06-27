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Гривня на міжбанку ще трохи зміцнилася

Четвер, 27 червня 2019, 17:50
 

27 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,14 - 26,16 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,14 - 26,16 гривні;

Євро - 29,69 - 29,71 гривні.

Нагадуємо:

26 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,19 - 26,21 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 27 червня на рівні 26,16 гривні.

Економічна правда

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