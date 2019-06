Facebook заборонив встановлювати свої додатки в смартфони Huawei

Компанія Facebook Inc заборонила попередньо встановлювати свої додатки на телефони Huawei.

Про це пише Reuters.

Користувачі Facebook, у яких вже є телефони Huawei, зможуть використовувати додатки і отримувати оновлення. Але на нових телефонах Huawei більше не буде попередньо встановлених додатків Facebook, WhatsApp та Instagram.

Постачальники смартфонів часто укладають комерційні угоди, щоб попередньо встановити популярні додатки, такі як Facebook. Додатки, в тому числі Twitter і Booking.com, також поставляються попередньо встановленими на телефонах Huawei на багатьох ринках.

Twitter Inc відмовився від коментарів, в Booking Holdings не відповіли на запит.

Цей крок Facebook послаблює перспективи продажів смартфонів Huawei Technologies Co Ltd, які були найбільшим джерелом доходу в минулому році завдяки активному росту в Європі і Азії.

Нагадаємо:

Американська компанія Google Alphabet Inc частково призупинила співпрацю з Huawei. У зв'язку з цим Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, в тому числі магазин додатків Google play і електронну пошту Gmail.

Крім Google співробітництво з Huawei призупинили ще чотири компанії - це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.

У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання секретів".