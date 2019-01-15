"Антонов" відновить виробництво літаків "Руслан"

Державне підприємство "Антонов" має намір відновити виробництво важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан".

Про це повідомив в ефірі одного з телеканалів перший заступник генерального директора концерну "Укроборонпром" Сергій Омельченко, передає ЦТС.

Збірка першого літака може початися до кінця 2019 року.

"Ми активно співпрацюємо в цьому напрямі з декількома міжнародними компаніями, що виробляють авіаційну техніку. Вже зараз ми на завершальній стадії повної переробки всієї електронної складової цього транспортного літака. І сподіваємося, що вона буде остаточно прийнята інженерною та конструкторською групою "Антонова", щоб в цьому році розпочати складання першого літака", - зазначив Омельченко.

При цьому, підкреслив він, збірка буде здійснюватися без використання російських комплектуючих.

Ан-124 "Руслан" - важкий дальній транспортний літак розробки ОКБ О. К. Антонова. Перший політ виконав 24 грудня 1982 року.

У липні минулого року повідомлялося, що "Антонов" і підрозділ компанії Boeing - компанія Aviall, підписали договір про загальні умови щодо взаємодії у виробництві літаків "Ан". Згідно з документом, американська компанія купуватиме і постачатиме для "Антонова" широку номенклатуру комплектуючих виробів для серійного літаків і забезпечувати їх післяпродажну підтримку.