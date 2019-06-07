"Зелені" котельні не мають сплачувати податок на викиди СО2 - експерти

Україна - єдина у світі держава, що обклала біомасові котельні податком на викиди СО2, проте експерти вважають, що суб’єкти господарювання, що спалюють біомасу, повинні бути звільнені від сплати податку.

Про це йдеться у колонці Економічної правди: "Унікальний податок на "зелені" котельні".

"Для цього необхідно передбачити у Податковому кодексі, що ставка податку за викиди двоокису вуглецю, які утворилися в результаті спалювання біомаси, біогазу, в тому числі в результаті одночасного їх спалювання з іншими видами палива, становить 0,00 гривень за 1 тонну", - зазначив голова правління Біоенергетичної асоціації УкраїниГеоргій Гелетуха.

За його словами, це буде перший крок наближення регулювання оподаткування викидів двоокису вуглецю від спалювання біомаси до законодавства ЄС.

Наступним кроком може стати запровадження повноцінного вуглецевого чи енергетичного податку за використання вуглецевого палива, що буде стимулом для запровадження енергоефективних заходів та будівництва проектів із використанням відновлюваних джерел енергії.

Експерт додав, що такий стан речей, який наразі є в Україні, не відповідає світовій практиці.

"Оскільки в усьому світі біомаса вважається СО 2 -нейтральним паливом, адже при її спалюванні двоокису вуглецю утворюється стільки, скільки було поглинуто рослинами під час росту", - пояснив він.

При цьому в усіх країнах-членах ЄС податки на викиди двоокису вуглецю під час виробництва енергії з біомаси також не застосовуються, резюмував Гелетуха.

Нагадаємо:

З 1 січня 2019 року в Україні набрали чинності зміни до Податкового кодексу в частині сплати податку за викиди двоокису вуглецю.

Зокрема, ставку податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами підвищено з 0,41 грн за тонну до 10 грн за тонну, тобто збільшено у 24 рази.

Власне, після цього біомасові котельні дізналися, що вони мають платити цей податок.

Також нагадаємо, що 2018 рік відзначився швидкими темпами введення нових "зелених" проектів.

Так, за минулий рік встановлено понад 800 МВт нових потужностей, що генерують "чисту" електроенергію. Це майже у 3 рази більше, ніж у 2017 році.

Економічна правда