Україна імпортувала на 14% більше шоколаду, найбільше – з Польщі
Пропозиція імпортного шоколаду в Україні зростає, а загальний обсяг імпорту в січні-квітні зріс на 14% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.
Про це свідчать результати дослідження UFEB.
Так, зростання імпорту у квітні становило майже 10%.
"Країни ЄС стабільно є найбільшими постачальниками шоколадних виробів до України. Найбільше купували шоколадні батончики, шоколад з цільними лісовими горіхами та молочний шоколад з начинкою" - зазначають у UFEB.
Основними постачальниками у січні-квітні були: Польща – 13,9 млн дол, Нідерланди – 6,7 млн дол та Німеччина – 5,7 млн дол.
Що стосується експорту шоколадних виробів, у січні-квітні 2019 року вони
знаходяться в межах 4,5 тис. т, тим самим демонструючи стабільність.
"Різниця чотирьох місяців у межах сотні тонн. Досліджуючи експорт шоколадних виробів у квітні варто відзначити зростання обсягу на 400 тонн проти 2018 року" - зазначили в UFEB.
Основними покупцями вітчизняних шоколадних виробів у квітні були: Молдова, Білорусь, Казахстан, Грузія, Румунія та Азербайджан.
Також експерти назвали вітчизняні вироби, які користуються найбільшим попитом за кордоном.
Так, у Молдові найбільше користуються попитом шоколадні цукерки з вмістом алкоголю та цукерки глазуровані шоколадом.
До Білорусії поставлявся вітчизняний молочний і чорний шоколад, а також шоколадні цукерки з начинкою.
Казахстан купував карамель із какао начинкою, молочно-шоколадні батончики та чорний шоколад.
Шоколад у плитках, соняшникова халва з какао експортувалась до Грузії.
У 2018 році у світовому списку експортерів Україна посідала 27 місце, та 43 місце в списку імпортерів.
Основними споживачами шоколадних виробів у світі є США та країни Європи ( Німеччина, Франція та Велика Британія).
Нагадаємо:
Як повідомлялося, в Україні стали виробляти більше шоколадута менше хліба.
Попит на шоколадні вироби має стабільну зростаючу динаміку. Така ситуація не тільки підтримує імпортні постачання, але й зменшує залишки уже готової продукції.
Раніше експерти назвали Топ-експортерів кондитерських виробів України.
Економічна правда
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