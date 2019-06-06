Україна імпортувала на 14% більше шоколаду, найбільше – з Польщі

Пропозиція імпортного шоколаду в Україні зростає, а загальний обсяг імпорту в січні-квітні зріс на 14% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Про це свідчать результати дослідження UFEB.

Так, зростання імпорту у квітні становило майже 10%.

"Країни ЄС стабільно є найбільшими постачальниками шоколадних виробів до України. Найбільше купували шоколадні батончики, шоколад з цільними лісовими горіхами та молочний шоколад з начинкою" - зазначають у UFEB.

Основними постачальниками у січні-квітні були: Польща – 13,9 млн дол, Нідерланди – 6,7 млн дол та Німеччина – 5,7 млн дол.

Що стосується експорту шоколадних виробів, у січні-квітні 2019 року вони

знаходяться в межах 4,5 тис. т, тим самим демонструючи стабільність.

"Різниця чотирьох місяців у межах сотні тонн. Досліджуючи експорт шоколадних виробів у квітні варто відзначити зростання обсягу на 400 тонн проти 2018 року" - зазначили в UFEB.

Основними покупцями вітчизняних шоколадних виробів у квітні були: Молдова, Білорусь, Казахстан, Грузія, Румунія та Азербайджан.

Також експерти назвали вітчизняні вироби, які користуються найбільшим попитом за кордоном.

Так, у Молдові найбільше користуються попитом шоколадні цукерки з вмістом алкоголю та цукерки глазуровані шоколадом.

До Білорусії поставлявся вітчизняний молочний і чорний шоколад, а також шоколадні цукерки з начинкою.

Казахстан купував карамель із какао начинкою, молочно-шоколадні батончики та чорний шоколад.

Шоколад у плитках, соняшникова халва з какао експортувалась до Грузії.

У 2018 році у світовому списку експортерів Україна посідала 27 місце, та 43 місце в списку імпортерів.

Основними споживачами шоколадних виробів у світі є США та країни Європи ( Німеччина, Франція та Велика Британія).

Нагадаємо:

Як повідомлялося, в Україні стали виробляти більше шоколадута менше хліба.

Попит на шоколадні вироби має стабільну зростаючу динаміку. Така ситуація не тільки підтримує імпортні постачання, але й зменшує залишки уже готової продукції.

Раніше експерти назвали Топ-експортерів кондитерських виробів України.

Економічна правда