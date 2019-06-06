Західні ЗМІ прогнозують туристичний бум в Україні через серіал "Чорнобиль"

Завдяки популярності серіалу "Чорнобиль" виробництва компанії HBO попит на екскурсії в Зону відчуження Чорнобильської Атомної Електростанції виріс на 30-40%.

Про це пише Reuters.

Представники турфірми SoloEast заявили, що в травні поточного року кількість туристів зросла на 30%, а на літо заброньовано на 40% більше місць.

Компанія Chernobyl Tour повідомила про зростання попиту на екскурсії на 30-40% після виходу серіалу, при цьому вона встигла зорієнтуватися і вже пропонує спеціальний тур локаціями, присутніми в серіалі.

Екскурсоводи також зазначають, що відвідувачі все частіше запитують про місця і події, про які вони дізналися завдяки серіалу.

Тури англійською мовою в середньому коштують 100 доларів (близько 2,7 тис грн) на одну людину, щорічно зону відвідує понад 70 тисяч туристів, більшість з яких іноземці.

Антон Тараненко з управління туризму Київської міської адміністрації повідомляє, що київська влада разом з представниками бізнесу хочуть зробити комплексний тур по місцях зйомок і подій серіалу.

Передбачається, що тур стартує в Києві, де відвідувачам покажуть місця, зображені в серіалі, а фіналом стане подорож в Зону відчуження.

Там проведуть екскурсію вулицями Прип'яті, а потім привезуть відвідувачів до ЧАЕС і в Чорнобиль. Наразі КМДА веде переговори і консультації щодо наповнення такого туру з деякими представниками профільних туристичних операторів.

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Нагадуємо:

П'ятисерійний серіал "Чорнобиль" виходив на каналі HBO з 6 травня по 3 червня 2019 року.

Наразі серіал про катастрофу на ЧАЕС в 1986 році займає перше місце в світовому рейтингу найкращих серіалів на сайті IMDb з оцінкою 9,6 бала.