Західні ЗМІ прогнозують туристичний бум в Україні через серіал "Чорнобиль"
Завдяки популярності серіалу "Чорнобиль" виробництва компанії HBO попит на екскурсії в Зону відчуження Чорнобильської Атомної Електростанції виріс на 30-40%.
Про це пише Reuters.
Представники турфірми SoloEast заявили, що в травні поточного року кількість туристів зросла на 30%, а на літо заброньовано на 40% більше місць.
Компанія Chernobyl Tour повідомила про зростання попиту на екскурсії на 30-40% після виходу серіалу, при цьому вона встигла зорієнтуватися і вже пропонує спеціальний тур локаціями, присутніми в серіалі.
Екскурсоводи також зазначають, що відвідувачі все частіше запитують про місця і події, про які вони дізналися завдяки серіалу.
Тури англійською мовою в середньому коштують 100 доларів (близько 2,7 тис грн) на одну людину, щорічно зону відвідує понад 70 тисяч туристів, більшість з яких іноземці.
Антон Тараненко з управління туризму Київської міської адміністрації повідомляє, що київська влада разом з представниками бізнесу хочуть зробити комплексний тур по місцях зйомок і подій серіалу.
Передбачається, що тур стартує в Києві, де відвідувачам покажуть місця, зображені в серіалі, а фіналом стане подорож в Зону відчуження.
Там проведуть екскурсію вулицями Прип'яті, а потім привезуть відвідувачів до ЧАЕС і в Чорнобиль. Наразі КМДА веде переговори і консультації щодо наповнення такого туру з деякими представниками профільних туристичних операторів.
Читайте також: "Атомний" маршрут: мільйони туристів через серіал "Чорнобиль"
Нагадуємо:
П'ятисерійний серіал "Чорнобиль" виходив на каналі HBO з 6 травня по 3 червня 2019 року.
Наразі серіал про катастрофу на ЧАЕС в 1986 році займає перше місце в світовому рейтингу найкращих серіалів на сайті IMDb з оцінкою 9,6 бала.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua