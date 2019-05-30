"Атомний" маршрут: мільйони туристів через серіал "Чорнобиль"

У моїй докторський дисертації розвиток туризму до Чорнобильської зони посідає одне з провідних місць.

Зараз це як ніколи актуально. Адже міні-серіал "Чорнобиль" телеканалу НВО, за даними Internatoinal Movie Data Base (IMDb), узяв найвищі оцінки телеглядачів усього світу за всі часи.

На сьогодні телесеріал про українську зону відчуження вже обійшов "Гру престолів", але його рейтинг продовжує зростати.

Таким чином, найвідоміший у світі серіал про Чорнобиль може притягнути до України мільйони туристів зі всього світу. І мінімум мільярд доларів в українську економіку.

Але не слід сподіватися, що туристичні потоки зростуть самі по собі. Якщо держава вчасно не створить умови для масового відвідування – усе може обернутися навпаки.

На сьогодні туризм у Чорнобильську зону – більше продукт ентузіазму окремих туристичних компаній, аніж продумана державна стратегія.

Першу світову популярність чорнобильським турам зробила відома комп’ютерна гра "S.T.A.L.K.E.R.", після неї одиниці туристів стали десятками тисяч.

Я впевнена, що серіал "Чорнобиль" із багатомільйонною аудиторією перетворить сто тисяч на мільйони при правильному підході.

Уже зараз цей вид стихійного туризму б’є всі рекорди по Україні. Понад 70 тисяч відвідувачів за минулий рік. Майже 80% з них – іноземці.

При чому приїжджають громадяни заможних західних країн: поляки, британці, голландці, французи, американці, шведи, канадійці.

За співвідношенням іноземних туристів до загалу та за темпами росту – це абсолютний лідер серед усіх українських туристичних дестинацій.

Вдумайтеся, за 4 роки кількість відвідувачів збільшилась майже в 10 разів!

Для кожного іноземного відвідувача така подорож обходиться більш як у 1000 доларів, тому йдеться про платоспроможних туристів, яких так не вистачає Україні.

На жаль, більшість із них долають тисячі кілометрів лише для відвідин зони відчуження й гадки не мають, що ще цікавого можна подивитися в Україні. Тому Україна недоотримує "туристичних інвестицій", які могла б заробляти при комплексному турпродукті, що включає не лише відвідини Чорнобиля.

Туризм у Чорнобильську зону – це не стільки екстремальний туризм, як у нас називають, а темний (dark tourism), який теж набирає популярності у світі.

Це відвідини місць загибелі людей, техногенних катастроф, містичних об’єктів. За рейтингами світових сайтів темного туризму, український Чорнобиль всюди посідає перші місця. Цим треба користуватися.

Що терміново треба робити виконавчим органам влади? Держава Україна має створити інфраструктуру та ліквідувати бюрократичні перепони відвідування як України (важко отримати візу), так і Чорнобильської зони.

Рік тому мені вдалося зібрати за одним столом усіх чиновників та туристичні компанії, які причетні до зони відчуження – треба було терміново змінити стару прорадянську бюрократичну систему пропуску.

І вуаля! Уже півроку маємо новий порядок перепусток – за QR кодами. За це також подяка голові Агентства з управління зоною відчуження Віталію Петруку.

Крім того, необхідно прив’язати відвідування Чорнобилю до інших туристичних продуктів.

Щоб туристи, які приїхали завдяки серіалу до України вперше, відкривали не тільки зону відчуження, а й інші цікаві атракції, історію, культуру, курорти та гастрономічні принади України!