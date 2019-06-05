Українці виявилися найбільш фінансово неграмотними серед 30 країн ОЕСР

Виявляється, 52% українців зберігають готівку вдома, а середній рівень фінансової грамотності в українців найнижчий з усіх 30 країн Організації економічного співробітництва та розвитку.

Такі результати соціологічного дослідження проекту USAID "Трансформація фінансового сектору", який був створений за підтримки Національного банку України.

У результаті анкетування виявилося, що показник України за рівнем фінансової грамотності - 1,6 з 21 можливого балу. Такий показник Україна розділила з Польщею, але значно відстала від Грузії, Латвії, Угорщини та навіть Росії.

Загальний бал за рівень фінансових знань найнижчий за бали сусідів: Польщі та Грузії, але на рівні з Білоруссю та Таїландом.

Виявилось, що українці знають, що таке "інфляція" та "проценти за кредитом", але гірше орієнтуються у макроекономічних показниках.

Люди, які мають банківські рахунки, мають вищий рівень фінансової грамотності. Але при цьому виявилось, що далеко не всі розуміють, чи є в них банківський рахунок. Наприклад, українці губляться, чи банківська картка означає, що вони залучені до банківської системи.

Більше половини опитаних зберігають кошти вдома, і показують низький рівень користування банківськими рахунками. Причиною цьому є відсутність довіри до банківських установ.

За рівнем якості фінансової поведінки Україна випередила усіх своїх сусідів: Польщу, Білорусь, Грузію та Угорщину, і показала високий середній результат по країнам.

Більш як 70% людей постійно стежать за фінансовими справами, більше 80% роблять обмірковані покупки, а 73% сплачують вчасно рахунки. Такі показники на рівні показників Нідерландів, і кращі за показники у Польщі.

Переважна більшість українців набагато більше орієнтуються на короткострокову, ніж на довгострокову перспективу і більше зосереджена на витратах, ніж на заощадженнях.

30% українців позичають кошти, що дуже близько до показника у Бразилії. А 58% громадян сказали, що за останній рік їм доводилось "зводити кінці з кінцями". У Польщі таку саму відповідь дали 18% опитаних.

З усіх опитаних 70% людей сказали, що готові вчитися,а 60% з них готові це робити навіть самостійно.

Зазначимо, 73% українців схильні до лівих та авторитарних поглядів щодо впливу держави на економіку.

Яніна Корнієнко, ЕП