Кабмін затвердив стратегію управління держборгом до 2022 року

Кабмін затвердив середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

"5 червня Кабінет міністрів затвердив Середньострокову стратегію управління державним боргом на 2019-2022 роки – основоположний документ для ефективної реалізації боргової політики, що визначає основні цілі, завдання та заходи з управління державним боргом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стратегія розроблена з урахуванням макроекономічних прогнозів і задач бюджетної політики та спрямована на поступове досягнення на кінець 2022 року відношення обсягу державного боргу до ВВП на рівні не більш 43%.

"Після свого пікового значення у 69,2% в кінці 2016 року, держборг у відсотках до ВВП знизився до 52,3% на кінець 2018 року. Цей індикатор є одним із ключових для інвесторів, адже показує здатність країни повертати борги. Це, також, свідчить і про зменшення боргового навантаження на бюджет країни", — підкреслила міністр фінансів Оксана Маркарова.

Стратегія з управління держборгом покликана продовжити таку динаміку.

Реалізація завдань Стратегії включає такі основні заходи:

- збільшення частки держборгу у національній валюті;

- залучення іноземних інвесторів до інвестування у гривневі ОВДП;

- подовження середнього строку до погашення державних цінних паперів і забезпечення рівномірного графіка погашення держборгу;

- здійснення операцій з активного управління держборгом для зменшення пікових навантажень на бюджет та стимулювання попиту на державні цінні папери;

- проведення роботи із забезпечення повноцінного доступу України на міжнародний ринок капіталу;

- подальше вдосконалення політики управління держборгом, шляхом створення та ефективного функціонування Агентства з управління державним боргом з використанням найкращих світових практик;

- збільшення довгострокового пільгового фінансування шляхом розширення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями (зокрема, Світовим банком, МВФ, ЄБРР, ЄІБ) та країнами-партнерами.

Упровадження середньострокової стратегії управління державним боргом на 2019-2022 роки, впевнені у Мінфіні, дозволить збільшити рівень прозорості політики управління державним боргом та підвищити її ефективність.

Нагадаємо, на 30 квітня 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2,12 трлн грн, або 79,82 млрд доларів.

Згідно з даними голови ради Національного банку України Богдана Данилишина, у червні-серпні 2019 року Україні потрібно буде виплатити 1,8 млрд доларів зовнішніх боргів, у вересні — 1,7 млрд доларів.