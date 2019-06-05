В Україні змінили ширину крайніх смуг на автотрасах

Міністерство регіонального розвитку та будівництва змінило ширину крайніх смуг руху при будівництві доріг.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає прес-служба Мінрегіону.

Оновлені державні будівельні норми з проектування автомобільних доріг загального користування передбачають звуження ширини лівих смуг руху на дорогах першої категорії (з трьома і більше смугами руху в одному напрямку) до 3,5 м замість 3,75 м.

"Звуження ширини смуг руху на дорогах - дуже вдала практика для підвищення безпеки, яка працює в багатьох країнах Європи і світу. Тому ми вирішили ввести її під час нового будівництва найбільших і найбільш інтенсивних українських трас при влаштуванні лівих швидкісних смуг", - йдеться в повідомленні .

"Це дозволить мінімізувати перевищення дозволеної швидкості на дорогах, зробить водіїв уважнішими за кермом, отже, аварій і ДТП стане менше. Зміна почне діяти вже з 1 вересня", - заявив Парцхаладзе.

За словами чиновника, новими змінами також встановлена ​​нова ширина зупинкової смуги руху на дорогах вищих категорій (I-II категорій) - 3 м замість 2,5 м.

Парцхаладзе пояснив, що діюча ширина зупинкової смуги в 2,5 м є дуже небезпечною і викликає додаткові аварії. Особливо це актуально для вантажних автомобілів, які не можуть в повній мірі безпечно і зручно розміститися на такій ділянці дороги.

Також в нових змінах ДБН встановлені сучасні і більш безпечні вимоги до проектування горизонтальних і вертикальних кривих. Це актуально для гірських трас, трас на іншому складному ландшафті тощо.

Очікується, що завдяки установці більш безпечних мінімальних радіусів кривих нові дороги будуть проектуватися з кращою видимістю.

Нагадуємо:

З 1 вересня 2018 року вступили в силу нові Державні будівельні норми щодо мінімально допустимої ширини смуги руху.

Згідно з новою ДБН, ширина смуги руху на магістральних вулицях загальноміського та районного значення в найбільших, великих, середніх і малих містах, крім доріг безперервного руху, а також на селищних дорогах і головних вулицях становить 3 м.

На магістралях загальноміського значення безперервного руху в найбільших і великих містах ширина смуги руху становить 3,5 м.

На місцевих житлових вулицях і дорогах всіх населених пунктів ширина смуги руху становить 2,75 м.

За інформацією Укравтодору, щорічно в Україні скоюється до 180 тисяч дорожньо-транспортних пригод, в яких гине до 5 тисяч осіб та травмуються близько 30 тисяч. До 80% таких пригод стається в населених пунктах.

Основними причинами таких пригод є порушення водіями швидкісного режиму, що призводить до зіткнень та наїзду на пішоходів.

В "Укрдорінвесті" кажуть, що звуження смуг доріг в містах призведе до зниження швидкісного режиму і забезпечить підвищену безпеку руху всім учасникам.

Економічна правда