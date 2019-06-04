У столиці української черешні очікують урожай вдвічі менше торішнього

У Мелітопольському районі урожай черешні очікують у два рази меншим, ніж минулого року.

Про це розповів директор ДУ "Мелітопольська дослідна станція садівництва імені М.Ф. Сидоренка ІС НААН" Володимир Сенін, передає Укрінформ.

"Рання група черешні підмерзла сильно. У квітні температура опускалася до -4 градусів, що також ударило по пізніх сортах. Крім того, є "пусті" дерева, хоча для черешні сезонність і не властива", - зазначив Сенін.

За його словами, через дощі сильно постраждав і такий сорт, як "Валерій Чкалов". Лише у травні випало 1,5 місячні норми опадів. У результаті рясних дощів ягоду "атакувала" тля і плодова гниль.

Разом з тим, є і позитивні моменти.

"Черешня вже переповнилася вологою. Проблем із розміром самої ягоди немає. У цьому плані, черешня краща, ніж минулого року", - зазначив Сенін.

Збиратимуть урожай ранніх сортів мелітопольської черешні до кінця червня, пізні сорти почнуть дозрівати днів через десять.

За словами керівника Мелітопольської дослідної станції садівництва, традиційно хороший урожай дає червоно-жовта ягода - "Францис". Однак, цього року її буде мало — вимерзла. А ось "Мелітопольської чорної" на ринках має бути багато.

На опті (в самому Мелітополі) черешню продають по 20-25 гривень за кілограм. У Запоріжжі, на Критому ринку, мелітопольську ягоду можна купити від 28 до 70 грн/кг. Урожай, зібраний на запорізьких дачах, коштує дешевше - 23 грн/кг.

Мелітополь вважають столицею української черешні. Четверта частина врожаю країни вирощується саме тут.

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