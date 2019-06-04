Всі розділи
Укр / Рус

В аеропорт "Бориспіль" можуть почати курсувати приватні потяги - "Укрзалізниця"

Вівторок, 4 червня 2019, 16:53

На маршруті в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" можуть з'явитися приватні потяги.

Про такий варіант розширення провізних потужностей розповів глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, повідомляють avianews.

"Варіантів придбання рухомого складу може бути кілька: партнерство з приватними структурами, коли ми використовуємо їхні поїзди, державне фінансування і власні кошти "Укрзалізниці", - розповів Кравцов.

Глава правління УЗ вважає, що для маршруту в аеропорт ідеальними були б поїзди місткістю до 500 пасажирів у кількості п'яти одиниць, які змогли б забезпечити безперебійну та ритмічну доставку всіх охочих до Борисполя і в зворотному напрямку.

"Один поїзд у такій комплектації потягне на 9 млн євро. До того ж уже сьогодні повинні думати, що це мають бути або електропоїзди з автономним ходом, або гібридні дизель-електропоїзди, оскільки основна частина маршруту електрифікована ", - заявив Кравцов.

Нагадаємо, що раніше на Видубичах почали будувати платформу для зупинки Kyiv Boryspil Express.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

аеропорт Укрзалізниця

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Бориспіль" обслужив рекордну кількість пасажирів, але боїться зниження динаміки 3 червня 2019, 18:03
Аеропорт "Львів" збільшив пасажиропотік майже на 50% 3 червня 2019, 12:15
Схіпхол скасовує авіарейси через страйк громадського транспорту у Нідерландах 28 травня 2019, 14:42
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!