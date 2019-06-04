В аеропорт "Бориспіль" можуть почати курсувати приватні потяги - "Укрзалізниця"

На маршруті в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" можуть з'явитися приватні потяги.

Про такий варіант розширення провізних потужностей розповів глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, повідомляють avianews.

"Варіантів придбання рухомого складу може бути кілька: партнерство з приватними структурами, коли ми використовуємо їхні поїзди, державне фінансування і власні кошти "Укрзалізниці", - розповів Кравцов.

Глава правління УЗ вважає, що для маршруту в аеропорт ідеальними були б поїзди місткістю до 500 пасажирів у кількості п'яти одиниць, які змогли б забезпечити безперебійну та ритмічну доставку всіх охочих до Борисполя і в зворотному напрямку.

"Один поїзд у такій комплектації потягне на 9 млн євро. До того ж уже сьогодні повинні думати, що це мають бути або електропоїзди з автономним ходом, або гібридні дизель-електропоїзди, оскільки основна частина маршруту електрифікована ", - заявив Кравцов.

Нагадаємо, що раніше на Видубичах почали будувати платформу для зупинки Kyiv Boryspil Express.

Економічна правда