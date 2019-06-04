В аеропорт "Бориспіль" можуть почати курсувати приватні потяги - "Укрзалізниця"
На маршруті в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" можуть з'явитися приватні потяги.
Про такий варіант розширення провізних потужностей розповів глава правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, повідомляють avianews.
"Варіантів придбання рухомого складу може бути кілька: партнерство з приватними структурами, коли ми використовуємо їхні поїзди, державне фінансування і власні кошти "Укрзалізниці", - розповів Кравцов.
Глава правління УЗ вважає, що для маршруту в аеропорт ідеальними були б поїзди місткістю до 500 пасажирів у кількості п'яти одиниць, які змогли б забезпечити безперебійну та ритмічну доставку всіх охочих до Борисполя і в зворотному напрямку.
"Один поїзд у такій комплектації потягне на 9 млн євро. До того ж уже сьогодні повинні думати, що це мають бути або електропоїзди з автономним ходом, або гібридні дизель-електропоїзди, оскільки основна частина маршруту електрифікована ", - заявив Кравцов.
Нагадаємо, що раніше на Видубичах почали будувати платформу для зупинки Kyiv Boryspil Express.
Економічна правда
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