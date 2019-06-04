Частка токсичних кредитів у портфелі українських банків знизилася до 51,43%

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у портфелі 78 українських банків у квітні 2019 року знизилася з 51,68% до 51,43% у порівнянні з 52,85% на початок цього року.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначаэться в інформації Нацбанку, за абсолютним значенням обсяг NPL у квітні зменшився на 1,8%, або 11,111 млрд грн - до 599,544 млрд грн.

При цьому кредитний портфель банків зменшився на 1,3%, або на 15,911 млрд грн і сягнув 1 трлн 165,796 млрд грн.

Нацбанк вказує, що скорочення частки непрацюючих кредитів відбулося як в корпоративному секторі (з 55,24% до 54,9%), так і по кредитах фізосіб (із 44,12% до 42,63%).

Як уточнює НБУ, в загальному обсязі непрацюючих кредитів на корпоративний сектор на початок травня цього року доводилося 510,084 млрд грн, на фізосіб - 87,62 млрд грн, на міжбанк - 1,079 млрд грн і на комунальний і держсектори - 0,761 млрд грн.

Згідно зі статистикою, як і раніше лідерами за часткою NPL залишаються держбанки, які погіршили цей показник у квітні з 65,21% до 66,22%, в тому числі Приватбанк, який поліпшив показник із 82,36% до 82,08%.

Банки з іноземним капіталом знизили частку непрацюючих кредитів у квітні з 39,18% до 37,4%, а з приватним капіталом - з 21,75% до 21,57%.

Для порівняння: частка поганих кредитів у центральному банку Сінгапуру, який став супер-регулятором, незважаючи на залежність від уряду, становить усього 1,2%.

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Економічна правда