Укрзалізниця збільшила кількість поїздів у напрямку морських курортів

Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 18 літніх поїздів у напрямку морських курортів України, а також подовжила маршрути двох поїздів до популярних курортних міст Приазов’я.

Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Зокрема, у літній період курсуватимуть 18 поїздів до популярних морських курортів у Бердянську, Одесі, Генічеську, Миколаєві та Херсоні. Зокрема, це:

№472/471/552 Дніпро, Кривий Ріг – Бердянськ, з 6 червня по 16 вересня по парних числах;

№213/214 Суми – Одеса, з 1 червня по 15 вересня по непарних числах;

№271/272 Харків – Одеса, з 19 червня по 21 вересня через день;

№114/118 Чернівці – Генічеськ, з 30 травня по 7 вересня щоденно;

№243/244 Івано-Франківськ – Бердянськ, з 1 червня по 1 вересня щоденно;

№162/161 Миколаїв – Київ, 14, 22, 28 червня, 6, 12, 20, 26 липня, 2, 10, 16, 24, 30 серпня;

№168/167 Львів – Одеса, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 червня, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30, 31 липня, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 27, 28, 31 серпня, 1 вересня;

№ 190/189/244 Дніпро – Кривий Ріг-Генічеськ – з 5 червня по 9 вересня по непарних;

№ 212/211 Новоолексіївка – Харків, з 14 червня по 1 вересня щоденно;

№ 215/216 Покровськ – Новоолексіївка, з 1 червня по 31 серпня щоденно;

№ 232/231 Генічеськ – Івано-Франківськ, з 6 червня по 10 вересня по парних числах, крім 18, 20 червня;

№ 256/255 Львів – Херсон, 18, 22, 26, 30 червня, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 липня, 1, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 серпня, 4, 8, 12, 16 вересня;

№ 261/262 Харків – Бердянськ, з 7 червня по 7 вересня щоденно;

№ 63/263/264 Харків, Київ – Одеса, з 14 червня по 2 вересня щоденно;

№ 291/293 Ковель – Одеса, з 31 травня по 16 вересня щоденно;

№ 298/297 Київ – Херсон, з 30 травня по 22 вересня щоденно;

№729/730 (Інтерсіті) Харків – Генічеськ, з 13 червня по 1 вересня щоденно, крім вівторка;

№170/169 Львів – Одеса, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 30 червня, 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28, 29 липня, 1,2, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 29, 30 серпня, 2 та 3 вересня.

Також Укрзалізниця призначила додаткові рейси поїзда №86/85 Львів – Новоолексіївка, він курсуватиме з 31 травня по 7 вересня по непарних числах.

Також на літо Укрзалізниця подовжила маршрути двох поїздів до популярних курортних міст Приазов’я — Бердянська та Генічеська

Зокрема, з 1 червня поїзд №243/244 Івано-Франківськ — Київ курсуватиме до Бердянська.

Цей поїзд курсуватиме з Івано-Франківська до Бердянська з 1 червня по 1 вересня щоденно. Він відправлятиметься з Івано-Франківська о 21:55, прибуватиме до Києва о 8:48 та до Бердянська о 00:40. Зворотно відправлення з Бердянська о 01:45, прибуття до Києва о 18:45 та до Івано-Франківська о 05:43.

Поїзд №114/118 Чернівці — Київ курсуватиме до Генічеська із 30 травня до 7 вересня.

Цей поїзд курсуватиме щоденно. Відправлення з Чернівців о 19:46, прибуття до Києва о 08:06 та до Генічеська о 00:30. Зворотно відправлення поїзда з Генічеська о 03:45, прибуття до Києва о 19:23 та до Чернівців — о 07:57.

"Для подовження маршрутів поїздів нам довелося змінити їх графік руху — відтепер вони відправлятимуться в нічний час. Але компенсацією за це буде можливість подорожувати до місць відпочинку без пересадок, а нам — оптимально використовувати рухомий склад", — розповіли в УЗ.

Окрім того, УЗ планує призначити додаткові поїзди до Одеси, Миколаєва, Херсона, Новоолексіївки, Генічеська та Бердянська, які призначатимуться у пікові періоди літніх перевезень, а також "дитячих" поїздів для перевезення груп дітей.

Детальніше з розкладом руху поїздів можна ознайомитися за на сайті Укрзалізниці.

Нагадаємо, що Укрзалізниця" також планує значно розширити функціонал онлайн-сервісів. Так, пасажири та вантажні клієнти зможуть замовляти й оплачувати нові послуги в інтернеті. Більшість опцій планується активувати вже цього року.

Економічна правда