Україна заробила на здачі держмайна 676 мільйонів - 56% від плану на рік
Із початку року від оренди державного майна до бюджету України надійшло 676 мільйонів гривень, це 56% від плану на 2019 рік.
Про це у Facebook написав в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров.
За його словами, у травні за оренду держмайна до бюджету надійшло 136 мільйонів гривень.
Трубаров додав, що станом на весну діючих договорів оренди держмайна, укладених Фондом та регіональними відділеннями - понад 17 тисяч.
Нагадаємо, що на початку року перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов заявив, що ситуація з державним майном, яке здається в оренду, дуже сумна.
За словами Нефьодова, ніхто насправді не знає, скільки взагалі у власності у держави перебуває такої нерухомості.
На погляд урядовця, треба всі процеси передачі майна в оренду спрямувати через ProZorro.Продажі.
Економічна правда
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