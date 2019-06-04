Україна заробила на здачі держмайна 676 мільйонів - 56% від плану на рік

Із початку року від оренди державного майна до бюджету України надійшло 676 мільйонів гривень, це 56% від плану на 2019 рік.

Про це у Facebook написав в. о. голови ФДМУ Віталій Трубаров.

За його словами, у травні за оренду держмайна до бюджету надійшло 136 мільйонів гривень.

Трубаров додав, що станом на весну діючих договорів оренди держмайна, укладених Фондом та регіональними відділеннями - понад 17 тисяч.

Нагадаємо, що на початку року перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов заявив, що ситуація з державним майном, яке здається в оренду, дуже сумна.

За словами Нефьодова, ніхто насправді не знає, скільки взагалі у власності у держави перебуває такої нерухомості.

На погляд урядовця, треба всі процеси передачі майна в оренду спрямувати через ProZorro.Продажі.

Економічна правда