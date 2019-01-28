У Мінекономіки розповіли про проблеми із орендою держмайна

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов заявив, що ситуація з державним майном, яке здається в оренду, дуже сумна.

Про це він сказав у інтерв'ю для DT.UA.

"Насправді досі ніхто не знає, скільки у держави взагалі у власності перебуває такої нерухомості. Не тільки майна, яке належить центральному апарату, а й майна комунальної власності чи державних підприємств", - сказав заступник міністра.

На його думку, різні органи повинні подавати у Фонд державного майна інформацію про об'єкти нерухомості, які перебувають у їх власності. ФДМУ у свою чергу має виставляти ці об'єкти на конкурси, які оголошуються лише у випадку, якщо на участь у них надійшло хоча б дві заявки.

"А вони здебільшого не надходять, бо щоб подати заявку, треба принаймні знати про конкурс. Якщо двох заявників не було, конкурс теж не відбувається, а об'єкт віддається в оренду за номінальною вартістю", - сказав Нефьодов.

"Всю цю надскладну процедуру визначено Законом "Про оренду державного майна". При цьому загального переліку нерухомості, яка теоретично може здаватися державою в оренду, не існує взагалі", — зазначає посадовець.

На погляд урядовця, треба всі процеси передачі майна в оренду спрямувати через ProZorro.Продажі.

Раніше Нефьодов заявив, що попит на більшу частину об'єктів великої приватизації в Україна практично відсутній.