"Бориспіль" обслужив рекордну кількість пасажирів, але боїться зниження динаміки

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" 2 червня 2019 року обслужив рекордну кількість пасажирів - майже 52 тисячі, проте побоюється зниження динаміки через нову дивідендну політику, що передбачає відрахування дивідендів до 90%.

Про це повідомили у прес-службі аеропорту, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно зі статистикою аеропорту, 2 червня "Бориспіль" обслужив 51,853 тис. пасажирів і 352 рейси, що наразі є рекордом для підприємства.

"Зростання пасажиропотоку - безсумнівний результат правильно обраної стратегії розвитку аеропорту, але одночасно і виклик для подальшого його інфраструктурного розвитку", - підкреслив генеральний директор "Борисполя" Павло Рябікін.

У "Борисполі" сподіваються, що норма про вилучення 90% дивідендів на користь держави буде переглянута. Бо не маючи коштів на розвиток, аеропорт буде "не просто стояти на місці, а й стрімко відкочуватися назад", зазначив Рябікін.

Як повідомлялося, раніше керівництво аеропорту "Бориспіль" заявило про ймовірність згортання інвестпланів через підвищення податкового навантаження з 40% до 90%.

Водночас в Адміністрації морських портів раніше заявили, що мають намір продовжити фінансування вже розпочатих інвестпроектів навіть в умовах збільшення відрахування дивідендів до 90%.

Економічна правда