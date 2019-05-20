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В Україні зобов'яжуть будувати туалети у великих супермаркетах

Понеділок, 20 травня 2019, 13:25

З 1 серпня у нових великих супермаркетах обов’язково проектуватимуть туалети.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку Лев Парцхаладзе у Facebook.

"Обов’язкові туалети для відвідувачів у великих супермаркетах. Ця норма міститься у нових змінах у ДБН "Підприємства торгівлі" і вступає в дію вже з 1 серпня", - написав він.

Парцхаладзе уточнив, що мова йде про усі нові і реконструйовані великі супермаркети, гіпермаркети та інші продовольчі магазини з торговельною площею 2500 кв. м і більше та універсальним асортиментом товарів.

"Мають бути обов’язково громадські туалети. Розрахунок – 1 санітарний прилад на 600 кв. м торговельної площі, але не менше 4-х санітарних приладів на об’єкт", - написав він.

Парцхаладзе нагадав, що наразі проектувальники зобов’язані передбачати громадські вбиральні для відвідувачів лише у непродовольчих торговельних центрах – ТЦ і ТРЦ, універмагах, великих магазинах одягу, взуття, дитячих товарів, наприклад, іграшок.

"Новими змінами ми підвищуємо комфорт при відвідуванні і великих продовольчих магазинів. Туалетні кімнати мають бути роздільними для чоловіків та жінок та обов’язково мати універсальну кабіну для людей з інвалідністю", - підсумував Парцхаладзе.

Українська правда

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будівництво Парцхаладзе

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