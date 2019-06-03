Huawei призупинила виробництво смартфонів

Тайванський виробник електроніки Foxconn призупинив виробництво смартфонів Huawei після того, як китайська компанія скоротила свої замовлення.

Про це повідомляє Engadget.

На думку експертів, без підтримки Foxconn та інших компаній, смартфони Huawei не зможуть конкурувати з телефонами інших компаній за межами Китаю.

"Без офіційної підтримки Android (а, отже, офіційних додатків Google) або підтримки партнерів по обладнанню, таких як Qualcomm, телефони Huawei не будуть такими привабливими за межами Китаю", - зазначаэться у повідомленні.

У самій Foxconn відмовилися від коментарів. Huawei також не відповідає на запити про коментарі.

Нагадаємо, що Foxconn виробляє пристрої для більшості брендів смартфонів, зокрема Apple і Xiaomi.

Як стало відомо 27 травня, Microsoft припиняє співпрацю з Huawei.

Нагадаємо:

США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.

У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання секретів".

Економічна правда