Microsoft припиняє співпрацю з Huawei - ЗМІ

Компанія Microsoft припиняє співпрацю з китайським виробником смартфонів і телекомунікаційного обладнання Huawei.

Про це з посиланням на джерела в ЗМІ повідомляє ITCua.

Так, згідно з повідомленнями ЗМІ, сервісна група зі штаб-квартири Microsoft у Шеньчжені була відкликана, а замовлення на пристрої Huawei з ОС Windows більше не приймаються.

Окремо йдеться про те, що Microsoft більше не приймає замовлення на сертифікацію ноутбуків Huawei серії MateBook, які поряд із моделями інших виробників є найбільш видними представниками сегмента ноутбуків під управлінням Windows.

Як відомо, нещодавно уряд США вніс Huawei у чорний список компаній, із якими американським фірмам заборонено вести бізнес. Із тих пір від співпраці з китайською компанією відмовилися Google, Intel, Qualcomm, Broadcom, ARM, AMD і багато інших виробників.

Крім того, майбутній флагман Huawei Mate 20 Pro виключили з бета-тестування нової операційної системи Android Q, а організації Wi-Fi Alliance, JEDEC, SDA і PCIe анулювали членство Huawei.

Нагадаємо:

США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.

У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання секретів".

Економічна правда