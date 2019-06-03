Аеропорт "Львів" збільшив пасажиропотік майже на 50%

Пасажиропотік міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького в травні 2019 року становив 197,7 тисячі осіб, що на 49,4% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Про це повідомляється на офіційній сторінці аеропорту у Facebook.

При цьому кількість обслужених рейсів в минулому місяці зросла на 32,1% - до 1,739 тис. На міжнародних рейсах було перевезено 1,506 тис. пасажирів (зростання на 36,7%), на внутрішніх - 233 тис. (зростання 8,9%) .

За підсумками січня-травня 2019 року авіаперевезеннями аеропорту скористалося 722,3 тис. пасажирів (647,8 тис. міжнародних, 74,5 тис. внутрішніх), що на 51,2% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

Кількість рейсів у січні-травні сягнула 6,820 тис. (5,798 тис. міжнародних, 1,022 тис. внутрішніх), що на 28,9% більше, ніж у січні-травні минулого року.

Як повідомлялося, в 2018 році аеропорт збільшив пасажиропотік на 48% порівняно з 2017 роком - до 1,598 млн осіб.

Нагадаємо, що в березні приріст пасажиропотоку аеропорту "Львів" станови майже 60%.

Економічна правда