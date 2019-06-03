У Києві на третину скоротилася кількість введеного в експлуатацію житла - Держстат

Введення в експлуатацію житла за підсумками січня-березня 2019 року збільшилось на 32,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 2 мільйонів 453 тисяч квадратних метрів, при цьому зниження зафіксовано в трьох областях і у Києві.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Так, найбільше зниження відбулося в Харківській області - на 42,6%, до 90,2 тис. кв.м. Н другому місці - Київ: зниження зафіксовано на рівні 33,7%.

Найвищі показники зростання введення житла в першому кварталі 2019 року до першого кварталу попереднього року зафіксовані у Чернівецькій (на 361,5%, до 152,9 тис. кв. м), Тернопільській (на 211,9%, до 116 тис. кв. м) та Івано-Франківській областях (на 181,2%, до 235 тис. кв. м).

За даними Держстату, в 2018 році введення в експлуатацію житла в Україні без урахування тимчасово окупованої території АРК і Севастополя та сходу країни скоротилося на 5,7% у порівнянні з 2017 роком - до 8 млн 689 тис. Кв. м.

Водночас за підсумками січня-березня 2019 року введення в експлуатацію житла в Україні збільшилося на 32,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 2 мільйонів 453 тисяч квадратних метрів.

Де найбільше введено в експлуатацію житла

Згідно з повідомленням, у містах в першому кварталі введено в експлуатацію 1 млн 393,8 тис. кв. м житла (56,8% загального обсягу), у сільській місцевості - 1 млн 60 тис. кв. м.

При цьому 61,7% загального обсягу житла введено в одноквартирних будинках, 38,3% - в будинках із двома та більше квартирами.

У цілому за звітний період в експлуатацію введено 26,098 тис. квартир, при цьому в містах - 16,9 тис. квартир, у селах - 9,2 тис. квартир.

Середня площа квартир становила 94 кв. м, при цьому середня площа квартир в одноквартирних будинках - 154,1 кв. м, у багатоквартирних - 57,8 кв. м.

У Києві та області, а також у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях за підсумками першого кварталу 2019 року введено в експлуатацію 51,7% загального обсягу житла, зокрема, в Києві - 174,3 тис. кв. м (7,1%).

За інформацією Держстату, показники наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму і Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій і Луганській областях.

Нагадаємо, що в 2018 році в Україні введено в експлуатацію понад 100 тис. квартир, при цьому середній розмір однієї квартири становив 84,2 кв. м.

Економічна правда