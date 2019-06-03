Рейдерство "дочки" китайської компанії: у ФК "Веста" відповіли на звинувачення

ФК "Веста" законно придбала права вимоги за проблемним кредитом компанії "Восход Солар" на прозорому аукціоні.

Про це йдеться у заяві фінансової компанії "Веста", яка є у розпорядженні ЕП.

"Менеджмент компанії "Восход Солар", заявляючи у ЗМІ про спроби рейдерського захоплення активів, умисно перекручує ситуацію, аби уникнути виконання законних вимог кредиторів та законних правонаступників права вимоги за проблемною заборгованістю компанії, підконтрольної братам Клюєвим", - йдеться у повідомленні ФК "Веста".

"Судячи з подій навколо активів та заборгованості компанії перед кредиторами, менеджмент компанії "Восход Солар" сам планував викупити проблемний кредит у Фонду гарантування вкладів фізосіб, щоб уникнути виконання законних вимог кредиторів чи законних правонаступників права вимоги за проблемними кредитами", - вважають у фінансовій компанії.

"Веста" заявляє, що менеджмент компанії "Восход Солар" умисно занижував вартість власного проблемного кредиту перед проведенням аукціону ФГВФО.

"У лютому, вивчаючи документи, ми виявили факти шахрайства: під заставне майно по кредиту, взятому в "АКТИВ-БАНКУ", компанія "Восход Солар" оформлює новий кредит у державному "Укргазбанку". На цей момент рахунки компанії заарештовані рішенням суду: "Восход Солар" подає апеляцію, але у травні Південно-Західний апеляційний суд її відхиляє", - розповідають в компанії.

За словами представників ФК "Веста", за два місяці "Восход Солар" незаконно вивів з-під арешту близько 120 млн гривень.

"У реалізації цієї схеми їм допомогли високопоставлені функціонери державної компанії "Енергоринок", а також приватний "Банк Восток"", - заявили у ФК "Веста".

У заяві нагадується, що раніше "Восход Солар" контролювали брати-утікачі Клюєви.

Нагадуємо:

Компанія "Восход Солар", яка володіє СЕС і є "дочкою" китайської групи компаній CNBM, заявила про спроби рейдерського захоплення підприємства за участю високопосадовців у правоохоронних органах.

У компанії стверджують, що це відбувається "за безпосередньої участі посадових осіб ГПУ, СБУ та Мін’юсту".

У листі фігурують прізвища голови ГПУ Юрія Луценка та керівника відділу "К" в СБУ Павла Демчини.

На думку представників компанії, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб незаконно реалізував право вимоги по кредиту ТОВ "Восход Солар" в ПАТ "КБ "Актив-банк" на користь ТОВ "ФК "Веста".

У компанії наголошують, що рішення на користь ТОВ "ФК "Веста" приймаються миттєво — "без дотримання процедури і без розгляду аргументів сторін, а рішення на користь ТОВ "Восход Солар" всіляко затягуються".

"Восход Солар" у 2012 році отримав від Актив-Банку кредит на 10 млн доларів під заставу обладнання. І позичальник, і кредитор входили тоді в орбіту братів Андрія і Сергія Клюєвих.

У вересні 2014 року НБУ визнав Актив-Банк неплатоспроможним і ввів в нього тимчасову адміністрацію, а в 2016 році стало відомо про банкрутство Activ Solar.

Тоді ж з'ясувалося, що ще 2014 року основні сонячні електростанції Клюєвих перейшли до їх кредитора — китайської держкорпорації CNBM International Corporation. Серед них опинилася і компанія "Восход Солар".

Нові господарі компанії борги перед Актив-Банком не визнали, посилаюсичь на проведений влітку 2014 року взаємозалік за участю компаній AMT Active Metal Trading Limited (Кіпр) і низкою фізосіб, які мали депозити в Актив-Банку.

Із цим в Актив-Банку не погодилися і в 2015 році подали позов до госпсуду з вимогою повернути борг за кредитом, оцінений у 204 млн грн.

Проте, справа розглядалась близько 4 років без просування.

У грудні 2018 року ФГВФО повідомив, що за погодженням з НБУ успішно провів "голландський аукціон", продавши пул прав вимоги за кредитними договорами неплатоспроможних банків вартістю понад 6,8 млрд грн.

Сукупна ціна продажу становила 130 млн грн — за 35 кредитів Дельта Банку, Єврогазбанку і Актив-Банку.

Серед найбільш привабливих активів, згаданих Фондом, було названо якраз обладнання для підприємств сонячної енергетики в Миколаївській області.

А уже незабаром, 23 січня 2019 року, госпсуд Миколаївської області задовольнив позов "Вести" і зобов'язав "Восход Солар" виплатити позивачеві 204 млн грн.

ТОВ "Восход Солар" володіє сонячною електростанцією (СЕС) потужністю 53,39 МВт у Миколаївській області, та є дочірньою компанією китайської групи компаній CNBM, яка є однією з найбільших державних корпорацій КНР.

Як відомо, із запровадженням "зеленого тарифу" у 2008 році на українському ринку з’явилась компанія Activ Solar GmbH (Австрія) братів Андрія і Сергія Клюєвих.

Після втечі нардепа Андрія Клюєва з країни у 2016 році, сонячні електростанції, збудовані нею, перейшли до їхнього кредитора - китайського підприємства CNBM International Corporation.

Наразі під контролем CNBM знаходиться 10 підприємств, зокрема ТОВ "Восход Солар".

Сума їхніх потужностей дорівнює близько 301 МВт. У руках CNBM найбільший рівень концентрації в сонячному секторі. Їм належить друге місце на ринку зеленої енергетики після групи "ДТЕК".

Згідно з даними YouControl, фінансова компанія "Веста" створена 6 квітня 2017 року для надання фінансових послуг зі статутним капіталом в 7 млн грн. Її 99% належить Вікторії Бондаренко, а 1% — екс-голові Альфа-Банку Андрію Волкову (співвласник інвестиційної компанії Investohills Capital, в 2014 році очолював Нацкомфінпослуг — ЕП).