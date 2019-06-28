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Податківці прийшли з обшуками на склад з арештованою оливою "Трейд Коммодіті"

П'ятниця, 28 червня 2019, 13:45

Співробітники податкової міліції Дніпропетровського обласного управління ДФС проводять слідчі дії на території ліцензованого митного складу, де перебувають заарештовані 11,5 тис. т базової оливи, яка призначалася для групи "Трейд Коммодіті".

Про це enkorr повідомили учасники ринку, знайомі з ситуацією в порту Миколаєва.

За їхньою інформацією, обшуки проводяться в рамках розслідування дніпропетровської прокуратури, розпочатого за фактом нецільового використання авіаційного гасу і оливи.

Співробітники податкової міліції, за словами співрозмовника, з метою відбору проб розкрили пломби, якими опечатані резервуари з оливою.

Також на територію митного складу прибула силова група Державного бюро розслідувань, яка вчинила протидію працівникам податкової міліції.

Нагадаємо, 21 і 23 травня в порт Миколаєва прибуло два танкери з 11 527,33 т базової оливи вартістю 7 млн доларів. Продукт імпортований дніпровською компанією "Софт Оіл". Ця олива призначалася компанії "Оптимус Коннекшн" (раніше активний учасник тендерів ТОВ "Газтрейд"), яка входить в орбіту групи "Трейд Коммодіті". Контракт на продаж оливи між "Софт Оіл" і "Оптимус Коннекшн" № ОЛ-2005/19 був підписаний 20 травня, випливає з матеріалів Господарського суду Дніпропетровської області.

27 травня 11,5 тис. т олив були заарештовані судом за клопотанням слідчих ДФС. Резервуари нафтоперевалки "Ойл трансшипменту" (Миколаїв) з ​​цим продуктом опечатані. Приводом для арешту стали підозри ДФС, що компанія-імпортер - ТОВ "Софт Оіл" - має ознаки фіктивності.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ "Софт Оіл" Кирило Суворов повідомив, що стосунку до роботи компанії не має і заснував її на прохання свого знайомого за гроші. 6 червня компанія була перереєстрована на Дмитра Олійника, який раніше представлявся enkorr комерційним директором "Софт Оіл". 18 червня в ряді ЗМІ був оприлюднений прес-реліз від імені Д. Олійника, який заявив, що К.Суворов зник і не виходить на зв'язок.

ТОВ "Софт Оіл" оскаржує арешт 11,5 тис. т олив. Інтереси компанії представляє адвокат Єгор Латайко. Адвокат з такими ж прізвищем, ім'ям та по батькові представляє інтереси роздрібної мережі "Трейд Коммодіті", що працює під брендом SKY, в судових позовах з харківськими правоохоронцями.

Нагадаємо, за 5 років скандальна "Трейд Коммодіті" натендерила 17 мільярдів на паливі.

Читайте матеріал: "Love me тендер: як скандальні фірми захопили паливні підряди "Укрзалізниці" та Міноборони"

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