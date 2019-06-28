Росія відновить поставки скрапленого газу в Україну

Міністерство економічного розвитку РФ у повному обсязі задовольнило заявки компаній "Роснефть" і "Лукойл"на поставку скрапленого газу в Україну протягом липня.

Про це з посиланням на заяви трейдерів, які мають контракти з трейдерами цих виробників, повідомив enkorr.

"У випадку з "Роснефтью", її квота на липень повністю відповідає тому, що передбачено в дозволі ФСТЕК", - повідомив співрозмовник.

Нагадаємо, що за наявною інформацією, квота становить 43 тис. тонн.

Очікується, що компанія "Укренерджі", яка є постачальником ресурсу "Лукойлу", чекає на липень поставку 15 тис. тонн.

Крім того, російські держоргани в повному обсязі задовольнили заявки казахських виробників на транзитні поставки ЗВГ в Україні.

"Обсяг транзиту очікується на рівні 30-35 тисяч тонн", - повідомило знайоме з ситуацією джерело. За його словами, йдеться про обсяг "Тенгизшевройл".

На думку учасників ринку, конфігурація затверджених на липень поставок повністю забезпечить потреби України в імпортному ЗВГ.

Водночас є побоювання, що через ремонтні роботи на Локосовском ГПЗ "Лукойлу", може скоротитися постачання ЗВГ компанією в Україну.

Нагадаємо, що цей ГПЗ є основним постачальником широкої фракції легких вуглеводнів для Пермського НПЗ компанії, з якого здійснюються відвантаження на адресу "Укренерджі".

Нагадаємо:

18 квітня Росія ввела санкції щодо України, які передбачають обмеження на поставку нафтопродуктів.

За рішенням уряду РФ, вивезення ЗВГ і ДТ із Росії в Україну можливе тільки при наявності спеціального дозволу Мінекономрозвитку РФ.

При цьому обсяг дозволеного експорту коригується російським міністерством щомісяця.

Санкції набрали чинності 1 червня.

У кінці травня скраплений газ в Україні різко подорожчавна 30%. Причиною цього стало набуття чинності з 1 червня введених Росією обмежень на поставку нафтопродуктів в Україну.

Раніше, 24 травня, поставки зрідженого газу в Україну з Казахстану також були припинені.