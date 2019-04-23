Скільки заробили власники домашніх сонячних електростанцій у Києві

З початку року власники домашніх електростанцій Києва заробили на продажу електроенергії майже 400 тисяч гривень.

Про це повідомили у прес-службі ДТЕК "Київські енергетичні послуги", передає Укрінформ.

"Більше 100 домогосподарств міста, що мають побутові сонячні електростанції, самостійно генерують електроенергію для власних потреб, а надлишок продають у мережу. Протягом січня-березня в мережу надійшло понад 66 тис. кВт-год. електроенергії, що була вироблена побутовими сонячними електростанціями Києва. Постачальник "Київські енергетичні послуги" провів нарахування та здійснив виплати їх власникам на суму майже 400 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

У компанії відзначили, що встановлення домашніх сонячних електростанцій у містах – світовий тренд, який стає дедалі популярнішим і в столиці України.

"Виробники не лише забезпечують "зеленою" енергією себе, а й заробляють на продажу її надлишків державі. Ми щомісяця отримуємо дані від оператора системи розподілу про обсяг електроенергії, що таким чином продається в мережу, та здійснюємо нарахування та виплати на банківські рахунки клієнтів, вказані у договорі", - прокоментував директор компанії "Київські енергетичні послуги" Віктор Мельников.

Постачальник здійснює нарахування за встановленим НКРЕКП "зеленим" тарифом, за яким держава купує електроенергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії: сонця, вітру, біомаси та води.

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