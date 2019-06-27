Офіційний курс: гривня трохи зміцнилася до долара та євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 3 копійки, встановивши його на 27 червня на рівні 26,16 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,73 гривні (на 26 червня - 29,82 гривні).

Нагадуємо:

26 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,16 - 26,19 гривні за долар.

26 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,16 - 26,18 гривні за долар.

Економічна правда