Інтернет-шахрай продав гайковий ключ замість iPhone за 22 тисячі

Інтернет-шахрай замість обіцяного смартфона iPhone Х за 22 тисячі гривень намагався продати покупцеві гайковий ключ, розмістивши фіктивне оголошення на сайті OLX.

Про це з посиланням на ухвалу Бучацького районного суду Тернопільської області повідомляє видання InternetUA.

Ухвала

Згідно з матеріалами справи, у травні цього року потерпілий знайшов на сайті OLX оголошення про продаж смартфона iPhone Х. Для замовлення гаджета він мав внести передоплату в розмірі 22 тисячі гривень, яку перерахував на рахунок в "Ощадбанку".

Продавець же після перерахування коштів замовлення відправив, проте 7 травня здійснив повернення товару до відділення, вказавши себе як отримувача з номером накладної. При цьому замовлення було оформлено як побутові речі, страховий оклад яких оцінили у 300 гривень.

Про повернення товару покупець дізнався, зателефонувавши оператору "Нової пошти".

Щоб отримати замовлення, покупець відправився в смт. Бучач. Однак розкривши його, виявив гайковий ключ, який передав працівникам поліції.

У ході розслідування поліцейські допитали продавця. Він повідомив, що рахунок в "Ощадбанку" дійсно належить йому, і зізнався, що ввів в оману покупця, розмістивши фіктивне оголошення на сайті з продажу товарів ТОВ "Емаркет Україна" "OLX.UA".

Окрім того, продавець підтвердив, що вказав у оголошенні ім'я іншої людини.

Наразі у справі проходять експертизи, щоб з'ясувати, чи є на посилці відбитки пальців, що належать продавцю.

Якщо провину продавця доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Стаття

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