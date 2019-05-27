Шахраї пропонують українцям "безкоштовний супутниковий інтернет"

Після запуску Ілоном Маском 60 супутників для глобального доступу до Мережі шахраї розгорнули в Україні рекламну кампанію з продажу пристроїв для прийому нібито безкоштовного супутникового Інтернету.

Про це повідомляє Internet.ua.

Десятки оголошень, що ведуть на сумнівні сайти, з'явилися, зокрема, в соціальній мережі Facebook.

Шахраї використовують як мінімум два сайти інтернет-магазинів - skyway.llucky.space і internet.trend.net.ua - створені, за даними whois.com, близько тижня тому, і активно розкручують їх через соціальні мережі.

На цих ресурсах, що маскуються під інтернет-магазин компанії "Tenda Global", пропонується перейти на "новий безкоштовний безлімітний швидкісний супутниковий інтернет від Tenda Global, який впевнено працює в будь-якій точці України", шляхом придбання Wi-Fi роутера "Tenda Global".

Чудо-роутер, запевняють шахраї, дозволяє "підключатися до інтернету без SIM-карти і без абонентської плати в будь-якому місці, де є електрична розетка". Більш того, зловмисники обіцяють доступ до "заблокованих Роскомнадзором сайтыв", із чого можна зробити висновок, що ідея цього шахрайства народилася в Росії.

Слід зазначити, що для роботи супутникового інтернету необхідна супутникова тарілка, а використовуваний шахраями у рекламі роутер Tenda N-300 не є пристроєм для прийому сигналу від супутника.

Супутниковий доступ до Інтернету є одним із найдорожчих в світі - в Україні вартість тільки лише підключення до нього становить кілька тисяч гривень, а тарифи варіюються від 360 до 1500 гривень на місяць.

Ілон Маск планує продавати пакети доступу вартістю від 10 доларів США в місяць.

Нагадаємо, SpaceX вночі в четвер, 23 травня, успішно запустила ракету-носій Falcon 9 із 60 інтернет-супутниками проекту Starlink.