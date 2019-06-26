Гривня на міжбанку утримує позиції

26 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,16 - 26,18 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,16 - 26,18 гривні;

Євро - 29,69 - 29,71 гривні.

Нагадуємо:

26 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,16 - 26,19 гривні за долар.

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 26 червня на рівні 26,19 гривні.

Економічна правда