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Приватбанк виграв суд у Марганецького ГЗК Коломойського

Середа, 26 червня 2019, 19:54

ПриватБанк здобув чергову перемогу у Великій Палаті Верховного Суду у спорі з майновим поручителем за кредитом рефінансування — Марганецьким гірничо-збагачувальним комбінатом.

Про це йдеться у повідомленні банку.

"26 червня ПриватБанк здобув вже чергову перемогу у Великій Палаті Верховного Суду у спорі зі своїм майновим поручителем за кредитом рефінансування — Марганецьким ГЗК. Держбанку вдалося вкотре переконати суддів найвищої судової інстанції в обґрунтованості своєї правової позиції і не допустити примушення до погашення боргу за одним з кредитних договорів, укладених з НБУ до націоналізації банку", - йдеться в повідомленні.

У банку зазначають, що це одне з 4 рішень Великої Палати Верховного Суду, яке забезпечує банку перемогу в даній категорії справ, що розглядаються в судах нижчих інстанцій. Судовий процес, в якому майновий поручитель Марганецький ГЗК намагався вивільнити свою іпотеку, зобов'язавши ПриватБанк погасити борг по рефінансуванню, тривав з 2017 року.

Нагадаємо, 14 травня та 11 червня Приватбанк виграв у Великій Палаті Верховного Суду спори у справах за позовами ПАТ "Покровський ГЗК", компанії Тровелко Холдінгз Лімітед та ПрАТ "Ерлан" до НБУ і Приватбанку про зобов'язання банку з погашення заборгованості по кредиту рефінансування перед НБУ.

Усі ці компанії пов'язані з колишніми власниками Приватбанку.

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Приватбанк

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