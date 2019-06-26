SkyUp більше не буде літати з Полтави до Шарм-ель-Шейху

Авіакомпанія SkyUp припинила польоти з Полтави через незадовільний стан злітно-посадкової смуги місцевого аеропорту.

Про це повідомили avianews.com у прес-службі авіаперевізника.

Це стало одним із факторів припинення чартерної польотної програми туроператора Join UP! з Полтави.

"Після перших рейсів з Полтави техніки компанії виявили, що покриття смуги негативно впливає на роботу літаків. У квітні SkyUp створила інспекційну комісію, щоб оцінити її стан. Виявилося, що воно не відповідає вимогам для експлуатації суден, які використовує SkyUp", - розповіли в авіакомпанії.

У відповіді на запит видання також говориться, що за результатами перевірки компанія направила офіційного листа керівництву аеропорту, в якому повідомила, що припиняє рейси з Полтави.

Таким чином, авіаперевізник спростував твердження директора аеропорту Полтава Володимира Окари, який місцевому виданню "Полтавщина" розповів, що SkyUp завершила польотну програму з Полтави через проблеми з ліцензією.

"SkyUp може відновити польоти в аеропорт Полтава тільки після якісного ремонту покриття і проведення повторної інспекційної комісії, яка дасть висновок, що польоти в аеропорт на Boeing 737-700 або Boeing 737-800 можливі без шкоди для літаків. Однак на даний момент SkyUp не отримав висновки з Полтави щодо виправлення зауважень комісії", - додали в компанії.

Після припинення польотів SkyUp в Полтаву кілька тижнів рейси на замовлення Join UP! виконували літаки авіакомпаній-партнерів.

Другим фактором призупинення польотів в Полтаву в Join UP! назвали недостатню динаміку завантаження на перших рейсах з регіону для активної польотної програми. В результаті вона завершилася 20 червня.

Нагадаємо, в 2018 році в аеропорту Полтава провели ремонт пасажирського терміналу, смуги і рульової доріжки. Однак перший рейс, який почав виконуватися на систематичній основі, аеропорт прийняв 26 березня 2019 року. Це був чартерний напрямок Полтава-Шарм-ель-Шейх, який обслуговував SkyUp на замовлення Join UP!

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