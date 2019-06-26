Власник Viber планує розширити офіс в Одесі та відкрити новий у Києві
Японська компанія Rakuten, власник сервісу Viber, планує збільшувати свою присутність в Україні.
Про це повідомила прес-служба президета України Володимира Зеленського.
Він 25 червня зустрівся з Хіроші Мікітані – засновником Rakuten.
На зустрічі обговорили плани компанії щодо розширення офісу в Одесі та відкриття нового офісу в Києві.
Мікітані заявив, що Україна є пріоритетним ринком для компанії Rakuten, а також висловив готовність підтримувати ідею збільшення кількості інвестиційних проектів з боку Японії.
Також він схвально відгукнувся про ініціативу Зеленського "Держава у смартфоні" та висловив бажання тісно співпрацювати у цьому проекті, оскільки Viber користуються багато українців.
Зеленський запросив Мікітані увійти до складу Національної інвестиційної ради, секретарем якої нещодавно став IT-підприємець Давид Арахамія.
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Економічна правда
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