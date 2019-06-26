Власник Viber планує розширити офіс в Одесі та відкрити новий у Києві

Фото president.gov.ua

Японська компанія Rakuten, власник сервісу Viber, планує збільшувати свою присутність в Україні.

Про це повідомила прес-служба президета України Володимира Зеленського.

Він 25 червня зустрівся з Хіроші Мікітані – засновником Rakuten.

На зустрічі обговорили плани компанії щодо розширення офісу в Одесі та відкриття нового офісу в Києві.

Мікітані заявив, що Україна є пріоритетним ринком для компанії Rakuten, а також висловив готовність підтримувати ідею збільшення кількості інвестиційних проектів з боку Японії.

Також він схвально відгукнувся про ініціативу Зеленського "Держава у смартфоні" та висловив бажання тісно співпрацювати у цьому проекті, оскільки Viber користуються багато українців.

Зеленський запросив Мікітані увійти до складу Національної інвестиційної ради, секретарем якої нещодавно став IT-підприємець Давид Арахамія.

Читайте колонку на ЕП: Як перенести державу в смартфон?

Економічна правда