Всі розділи
Укр / Рус
Як перенести державу в смартфон?

Як перенести державу в смартфон?

Ідея помістити державу в смартфон в контексті взаємодії з громадянами – благородна справа. Україна вже зробила значні кроки в цьому напрямі, але рух варто продовжувати.
Четвер, 13 червня 2019, 06:55
Угіс Сікс
керівник проекту ЄС "Підтримка комплексної реформи державного управління” (EU4PAR)

Ідея помістити державу в смартфон в контексті взаємодії  з громадянами – благородна справа. А за словами новообраного президента – його мрія, яку він збирається втілювати.

Мова йде про можливість зробити інформацію про державу доступною онлайн в рамках "єдиного вікна", забезпечити для громадян можливості спілкуватися з державою через мобільні пристрої і проводити транзакції при наданні послуг.

Крім того, уможливити участь в управлінні країною через онлайн-консультації з питань політики та законодавства та подавати заяви на вакансії в органах державного управління в режимі онлайн.

З цією метою президент уже запустив проект "Ліфт" – онлайн платформу, через яку громадяни можуть надсилати свої ідеї та резюме на відкриті вакансії.

Але тільки таких інструментів недостатньо, щоб втілити мрію про "державу у смартфоні". Україні необхідні якісні зміни в державному управлінні , які відповідатимуть європейським стандартам.

Не потрібно починати з нуля

Упровадження електронного урядування з певним результатами здійснюється впродовж останніх чотирьох років завдяки зусиллям Державного агентсва з питань електронного урядування.

Наразі понад 120 послуг є доступними в режимі онлайн на Урядовому порталі. З-поміж них такі суспільно важливі, як послуги з реєстрації бізнесу, послуги в земельній чи будівельній сферах.

 Хоча користування цими послугами ще не набрало потенційно можливої популярності, вони є тими зеленими паростками, що з’являються навесні  та є провісниками змін у взаємодії держави з громадянами та бізнесом.

Це саме те, що слід продовжувати для перетворення мрії президента на реальність.    

 

Не можна досягти без модернізації державного управління або "бек-офісу"

Деякі з пропозицій президента "держави в смартфоні" доволі просто втілити, як наприклад,  онлайн-взаємодію з громадянами через веб-застосунки .

 А правильно продумана маркетингова кампанія їх просування може принести десятки тисяч пропозицій.

Чи будуть громадяни задоволені, залежить від того, чи слідуватимуть за пропозиціями реальні дії з боку держави. А це вже питання зміни функціонування цілої системи державного управління.

Такий досвід у нас вже є. Україна запустила онлайн-портал вакансій на посади державної служби і отримала рекордну кількість заяв  – понад 25 кандидатів на місце.

Паралельно почали працювати над покращенням конкурсних процедур, включаючи тести на компетентність кандидатів та відбір на основі заслуг.

Без цього онлайн-інструмент не мав би реального ефекту. Але процес внутрішніх змін, у бек-офісі, доволі тривалий.

Саме тому нам потрібно і надалі модернізовувати процедури конкурсного відбору. Також слід запроваджувати сучасну інформаційну систему управління держслужбовцями (HRMIS), яка міститиме ключові дані про них. 

Ще одним прикладом служить створення можливості коментування законодавства в режимі онлайн.

Але від цього не покращується його якість, яку 39% представників українського бізнесу вважають низькою.

Звичайно, що надання громадянам можливостей брати участь в управлінні державою он-лайн ­– важливий крок.

Проте для підвищення якості законодавства недостатній лише онлайн-інтерфейс, необхідні глибокі зміни у процедурах, культурі державної служби, дисципліні в процесі планування, прийняття та виконання рішень.

Для прикладу, за приблизними підрахунками, не більше 50% завдань в основних планах уряду на 2018 рік було виконано вчасно.

Майже половина законів зазнають змін у перший же рік після їх прийняття, що свідчить про низьку якість покладеної в основу аналізу політику, недостатні консультації із заінтересованими сторонами та низьку якість підготовки проектів законодавчих актів.

Платформа онлайн-взаємодії для участі громадян у процесі законотворення може збільшити прозорість та дати змогу одержати більше ідей, але не виправить чинні проблеми, пов’язані з процедурами та культурою.

Необхідними є зміни в культурі державної служби, модернізація процедур, забезпечення дисципліни та інші кроки.  

Змінювати свідомість ­­– від надання електронних послуг до служіння громадянам   

Більшість громадян прагнуть якомога менше контактувати з державною. Вони не хочуть збирати "довідки", навіть в електронній формі.

Вони не хочуть знати, які державні органи надають певні види послуги. А бажають одержувати необхідні послуги у зручний спосіб з мінімальними затратами часу і зусиль.

Для цього держава має оптимізувати надання послуг і переведення їх в електронний формат – це не єдина умова.

Багато послуг, які держава надає громадянину (G2C), повинні стати послугами, які одна державна установа надає іншій (G2G).

Наприклад, для одержання довідки про несудимість в Україні вже запроваджено як електронну послугу, але в майбутньому вона може перетворитися у формат обміну інформації між державними установами без посередництва громадян.

Для цього потрібно проаналізувати, які послуги можна перевести у такий формат, і передбачити  необхідні законодавчі зміни, щоб держава більше не запитувала у громадян інформацію, якою вона сама може володіти.  

Також необхідно змінити підхід в обслуговуванні громадян – він має максимально відповідати їх потребам.

Для прикладу, коли в сім’ї народжується дитина, батьки хочуть швидко і зручно здійснити всі державні процедури.

Тому можливість одразу отримати 10 послуг, пов’язаних з народженням дитини, всього за 15 хвилин, не виходячи з пологового будинку, – це один з кращих прикладів впровадження цього підходу.

І Україна працює у впровадженні такого проекту "єМалятко".

Якісно побудована  інфраструктура – критично важлива для "держави у смартфоні"

Для надання громадянам максимально зручних послуг необхідна низка критично важливих інфраструктурних складових.

Щоб "ліквідувати" більшість довідок, які наразі вимагаються від громадян, в Україні запроваджено систему електронної взаємодії державних реєстрів "Трембіта", яка побудована за прикладом естонської X-Road.

У цій системі державні органи мають обмінюватися даними зі своїх реєстрів. Наразі установи почали приєднуватися до "Трембіти", проте не дуже поспішають ділитися своїми даними, які здебільшого існують ще тільки в паперовому вигляді.

До того ж онлайн-послуги будуть неможливими без належної та захищеної (а також зрозумілої та зручної для користувача!) системи unique електронної ідентифікації.

Щоб все це запрацювало, необхідні зміни на рівні законодавства та в системі державного управління.

Слід дотримуватися принципу "цифровий за замовчуванням", який передбачає, що державні органи мають перевести всі можливі процеси в електронний формат.

Наприклад, обмін документами має здійснюватися не додатково в електронному форматі, а виключно в ньому.

Важливо розуміти, щоб "держава у смартфоні" стала реальністю, однієї діджиталізації недостатньо.

Необхідна серйозна робота щодо зміни процесів, структур та культури держслужбовців. Давайте будувати "смартдержаву в смартфоні".

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції «Економічної правди» та «Української правди» може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
послуги дерегуляція

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нацбанк обіцяє захищати споживачів фінпослуг: як саме 12 червня 2019, 15:38
Усі послуги - у смартфоні: у Києві презентували додаток Kyiv Smart City 23 травня 2019, 13:36
В Україні запрацювала система автоматичного обміну даними між держорганами "Трембіта" 22 травня 2019, 12:52
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!