ВВП у 2019 році сповільниться до 2,7% - МЕРТ

Зростання валового внутрішнього продукту в 2019 році сповільниться до 2,7% із 3,3% у минулому році при зниженні інфляції до 7,6% з 9,8%.

Про це свідчать дані з оновленого консенсус-прогнозу, який оприлюднило Міністерство економічного розвитку і торгівлі 28 травня.

Коментуючи показники макроекономічного прогнозу, перший віце-прем'єр міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів зазначив, що "консенсус-прогноз зростання ВВП у 2019 році оцінений на рівні 2,7% і він є близьким до 3%, на основі яких були розраховані показники державного бюджету".

"Так само і інфляція, яка оцінена на рівні 7,6% практично співпадає із 7,4% закладених у бюджет. Приблизно таку ж ситуацію ми спостерігаємо і стосовно 2020 року", - зазначив він.

Також дані прогнозу свідчать про те, що у 2020 році експерти передбачають зростання ВВП на 3%, у 2021 - на 3,5%, а в 2022 році – на 4%.

Ризики української економіки

Експерти вважають, що у 2019-2022 роках найбільш значущими внутрішніми ризиками для української економіки є: високий рівень корупції, недостатньо швидке проведення реформ та посилення фактору трудової міграції.

Серед зовнішніх ризиків найбільш значущими упродовж цих років, як і у попередніх опитуваннях, залишилося: посилення гібридних загроз національній безпеці України, дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу.

Нагадаємо:

У 2018 році реальний валовий внутрішній продукт України зріс на 3,3%.

На початку травня ЄБРР також погіршив прогноз зростання ВВП України до 2,5% із 3% за підсумками 2019 року, в 2020 році зростання економіки країни очікується на рівні 3%.

23 травня Світовий банк оцінив перспективи зростання економіки України. Як вважають у СБ, із точки зору рівня ВВП на душу населення Україна залишається однією з найбідніших країн регіону.

Наприклад, при збереженні наявних темпів економічного зростання, Україні знадобиться більше 50 років, щоб досягти рівня доходів сьогоднішньої Польщі.

Майже тридцятирічний економічний спад в Україні призвів до руйнації технологічних секторів і втрати людського капіталу. Про те, чи є вихід, читайте у колонці ЕП: "Траєкторія українського ВВП: чи є можливість її змінити".

Економічна правда