На Львівщині побудують вітроелектростанцію потужністю 50 мегават

Львівське ТОВ "Яворів Енерго 2" планує побудувати вітроелектростанцію потужністю 50 мегават на території Яворівського району Львівської області.

Це випливає з інформації про розроблений проект, яка оприлюднена в Єдиному реєстрі оцінки впливу на навколишнє середовище, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У рамках проекту планується встановити 25 вітроелектроустановки потужністю 3,5-5 МВт кожна на відстані від 400 м до 800 м один від одного. Планована висота веж - 100-166 м. Загальна площа забудови - 1 га. Щорічна генерація е/е становитиме близько 180 тис. МВт-год.

Також у планах "Вінд Пауер Джі ЕС Ай Волинь", в яку входить "Яворів Енерго 2", будівництво високовольтної підстанції 110 кВ на площі до 2 га і трансформаторного обладнання для забезпечення прийому і передачі в енергосистему згенерованої ВЕС електроенергії.

З метою безперебійної роботи ВЕС планується також реконструювати високовольтне обладнання на підстанції 330кВ "Львів Західна" (1-2 осередки 35кВ-110 кВ).

ТОВ "Яворів Енерго 2" належить компанії ТОВ "Вінд Пауєр Джі ЕС Ай Волинь", афілійована з Wind Power GSI (Трускавець Львівської обл.), Входить до групи компаній "Гринвиль Енерджі", належить АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд" Гринвиль ".

Нагадаємо:

"Вінд Пауер Джі ЕС Ай Волинь" також має намір побудувати ВЕС потужністю 150 МВт в складі 50 вітрових електроустановок на території Зимненської Іваничівської об'єднаних територіальних громад (Володимир-Волинський і Іваничівський р-ни Волинської обл.).

Як повідомлялося в кінці 2018 року, європейці планують побудувати ВЕС на Херсонщині.

Зазначимо, що 65% коштів, виплачених ДП "Енергоринок" за альтернативну енергію у 2018 році, пішли десятьом бізнес-групам, насампереж - електростанціям, що перейшли від братів Клюєвих китайській держкорпорації CNBM, холдингу Ріната Ахметова, а також ВЕС шведсько-українського бізнесмена Карла Стурена.