Європейці планують побудувати ВЕС на Херсонщині

Європейський банк реконструкції та розвитку у рамках кредитної програми USELF-III на 250 мільйонів євро із підтримки розвитку відновлюваної енергетики в Україні розглядає можливість фінансування Дніпро-Бузької ВЕС на Херсонщині.

Згідно з повідомленням банку на його сайті в понеділок, відповідне питання рада директорів планує розглянути 13 березня 2019 року, передає "Інтерфакс-Україна".

ЄБРР уточнює, що одержувачем коштів у рамках проектного фінансування виступає спеціально створене підприємство ТОВ "Дніпро-Бузька ВЕС", що належить трьом спонсорам цього проекту - Akuo Energy SAS (Франція), Saffelberg Investment NV та Aeolus Invest NV (обидві - Бельгія), яке займатиметься ним від девелопменту до управління після запуску.

Загальна вартість проекту ВЕС планованою потужністю 110 МВт у с. Олександрівці (Білозерський р-н Херсонської обл.) оцінюється у 188,64 млн євро. Можлива частка участі ЄБРР поки що не розкривається.

Згідно з матеріалами Херсонської облдержадміністрації, в рамках проекту планується також будівництво ЛЕП 150 кВ до підстанції "Посад-Покровська" протяжністю 27,3 км.

Як повідомлялося, ЄБРР схвалив нову програму USELF-III (Ukrainian Sustainable Energy Lending Facility) на 250 млн євро для підтримки приватних проектів у відновлюваній енергетиці в Україні 18 липня 2018 року.

Банк підтримує розвиток відновлюваної енергетики в Україні в рамках програми USELF з 2009 року, однак термін її дії завершився 30 червня 2018 року, і USELF-III має замінити її.

За час її дії першої програми банк профінансував проекти на загальну суму понад 100 млн євро для фінансування проектів загальною потужністю понад 150 МВт різних технологій відновлюваної енергетики. ЄБРР констатував, що в результаті розвитку сектора відновлюваної енергетики зростає інтерес до нього з боку великих міжнародних розробників, які готові реалізувати більші проекти у сфері ВДЕ.

ЄБРР також зазначає, що, незважаючи на значне зростання сектора в Україні, його частка залишається незначною - до 2%, тоді як Національний план дій з відновлюваної енергетики передбачає збільшення цієї частки до 11% до 2020 року і до 25% в 2035 році.

У рамках проекту USELF III ЄБРР також надасть Україні підтримку в розробці та реалізації наступної фази її механізму підтримки відновлюваних джерел енергії - з очікуваним впровадженням механізму конкурентних аукціонів.

Нагадаємо, нещодавно було прийнято закон, який спрощує бюрократію для інвесторів у вітряні електростанції.

Тим часом ЄБРР припинив фінансування проектів сонячної енергетики в Україні. Банк занепокоєний відсутністю значних кроків з боку парламенту щодо переходу від "зеленого" тарифу до інших, більш раціональних методів підтримки розвитку ВДЕ.