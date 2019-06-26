"Укрзалізниця" планує змінити цінову політику з пасажирських перевезень

АТ "Укрзалізниця" в ході реалізації стратегії розвитку суспільства планує скорегувати тарифну політику з пасажирських перевезень, привівши її за підсумком до ринкової.

Про це йдеться в проекті проспекту емісії єврооблігацій "Укрзалізниці", текст якого є у розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна".

"Однією з цілей Програми реформ ("Укрзалізниці" - ред.) є коригування тарифної політики таким чином, щоб ціни на пасажирські перевезення ґрунтувалися на рівнях попиту і пропозиції на ринку", - зазначає "Укрзалізниця" у тексті проспекту емісії.

При цьому "Укрзалізниця" наполягає на тому, що компанія зможе скористатися можливостями, які надасть ця зміна, оскільки вже успішно впровадила таку цінову політику для своїх вагонів "Інтерсіті +" бізнес-класу.

Компанія також планує відкрити доступ до ринку ж/д перевезень для приватних компаній - відповідний проект закону вже поданий до парламенту.

Водночас, в "Укрзалізниці" зазначили, що реалізація заходів, спрямованих на посилення конкуренції на ринку вантажних і пасажирських ж/д перевезень в Україні, може мати непередбачені наслідки, які можуть зробити істотний вплив на діяльність компанії і відносить дерегуляцію ринку до факторів ризику.

У проекті проспекту емісії цінних паперів також зазначено, що станом на 31 грудня 2018 року поточна вартість зобов'язань "Укрзалізниці" з фінансової оренди становила 1,445 млрд грн, отриманих для фінансування придбання електропоїздів і локомотивів за договорами фінансової оренди з ПАТ "Укртранслізинг", ТОВ " ТРС Лізинг ", ТОВ" Дельта Лізинг ", Volkswagen Leasing і Укрексімбанком.

Більшість договорів фінансового лізингу "Укрзалізниці" розраховані на сім років, проте деякі з них є більш тривалими.

Станом на 31 грудня 2018 року процентні ставки, передбачені в цих угодах, перебували в діапазоні від 12% до 21% річних.

Крім того, за станом на 31 грудня 2018 року договірні зобов'язання "Укрзалізниці" з придбання основних засобів становили 4,723 млрд грн (у порівнянні з 3,702 млрд грн і 4,106 млрд грн станом на 31 грудня 2017 та 2016 років відповідно).

Компанія також визначила пріоритети для майбутніх рішень про капітальні витрати, які спрямовані на сприяння подальшій модернізації і розвитку інфраструктури залізничного транспорту.

У довгостроковій перспективі "Укрзалізниця" також планує впровадження механізму фінансової підтримки для усунення перехресного субсидування втрат при перевезенні пасажирів з прибутку від вантажних перевезень. А також розраховує на збільшення числа приватних компаній, які володіють пасажирськими вагонами.

У компанії також очікують, що в районах із низькою щільністю населення будуть побудовані місцеві залізні дороги на основі промислового залізничного транспорту та вузькоколійних залізничних шляхів.

Другий етап також передбачає створення комерційних компаній в секторах приміських і регіональних пасажирських перевезень, які будуть належати місцевим органам влади, "Укрзалізниці" і іншим юридичним особам.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" планує випустити єврооблігації, кошти від розміщення яких будуть спрямовані на погашення другої частини бридж-кредиту Ощадбанку і безпроцентної позики від ДП "Фінінпро", амортизацію євробондів 2016 року, а також на часткове погашення боргів у валюті.