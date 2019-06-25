"Укрзалізниця" готується випустити євробонди

Компанія "Укрзалізниця" 26 червня почне зустрічі з інвесторами, за підсумками яких може розмістити євробонди в доларах терміном обігу 3-5 років.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в банківських колах.

Мандати на переговори український залізничний оператор видав J.P. Morgan та інвесткомпанії Dragon Capital.

Road show пройде у Великобританії та континентальній Європі.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг "B- (EXP)" запланованих облігацій Rail Capital Markets Plc для "Укрзалізниці", що є складовою кредиту, з орієнтовним терміном погашення в 2022-2024 роках.

"Новий випуск облігацій запланований на кінець червня - початок липня 2019 року, коли Fitch очікує присвоєння фінального рейтингу облігаціям", - наголошується в повідомленні.

Облігації будуть випущені винятково з метою фінансування кредиту від Rail Capital Markets Plc для "Укрзалізниці".

Всі надходження від кредиту будуть використані компанією в ході звичайної діяльності.

Виплати за облігаціями пов'язані винятково з кредитоспроможністю і фінансовим становищем "Укрзалізниці".

Нагадуємо:

Кабінет міністрів в лютому погодив випуск "Укрзалізницею" облігацій участі в позиці на суму до 500 млн доларів через Rail Capital Markets plc, організаторами якого виступають J.P. Morgan Securities plc і Dragon Capital Limited.

Відповідно до затверджених умов, облігації можуть бути випущені за ставкою до 11% річних на термін до 7 років з можливим достроковим погашенням.