"Укрзалізниця" готується випустити євробонди
Компанія "Укрзалізниця" 26 червня почне зустрічі з інвесторами, за підсумками яких може розмістити євробонди в доларах терміном обігу 3-5 років.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в банківських колах.
Мандати на переговори український залізничний оператор видав J.P. Morgan та інвесткомпанії Dragon Capital.
Road show пройде у Великобританії та континентальній Європі.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг "B- (EXP)" запланованих облігацій Rail Capital Markets Plc для "Укрзалізниці", що є складовою кредиту, з орієнтовним терміном погашення в 2022-2024 роках.
"Новий випуск облігацій запланований на кінець червня - початок липня 2019 року, коли Fitch очікує присвоєння фінального рейтингу облігаціям", - наголошується в повідомленні.
Облігації будуть випущені винятково з метою фінансування кредиту від Rail Capital Markets Plc для "Укрзалізниці".
Всі надходження від кредиту будуть використані компанією в ході звичайної діяльності.
Виплати за облігаціями пов'язані винятково з кредитоспроможністю і фінансовим становищем "Укрзалізниці".
Нагадуємо:
Кабінет міністрів в лютому погодив випуск "Укрзалізницею" облігацій участі в позиці на суму до 500 млн доларів через Rail Capital Markets plc, організаторами якого виступають J.P. Morgan Securities plc і Dragon Capital Limited.
Відповідно до затверджених умов, облігації можуть бути випущені за ставкою до 11% річних на термін до 7 років з можливим достроковим погашенням.
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