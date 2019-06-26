Україна втратила близько 10 мільярдів через тіньовий ринок нафтопродуктів - асоціація

Нафтогазова асоціація України оцінює втрати державного і місцевого бюджетів у 2018 році від тіньового ринку нафтопродуктів у 10 мільярдів гривень.

Про це повідомила президент асоціації Неля Привалова на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За її словами, вирішити цю проблему може посилення заходів із контролю обігу нафтопродуктів. Зокрема - введення ліцензування і посилення відповідальності за незаконні операції з торгівлі і зберігання палива.

У зв'язку з цим вона закликала Кабінет міністрів не затягувати з прийняттям підзаконних актів для введення ліцензування.

За її словами, якщо підзаконні акти не затвердять своєчасно, то може виникнути ризик, коли старі норми законів вже не працюють, а нові ще не вступили коректно в роботу. У зв'язку з цим може виникнути "ситуація певного правового колапсу", підкреслила вона.

Також президент асоціації додала, що дії уряду щодо даних реформ можна назвати "маркером зрілості і готовності до впровадження системних, комплексних, цивілізованих реформ".

"Вони (дії - ред.) забезпечать безпеку життя, здоров'я громадян і навколишньої інфраструктури, рівні умови на ринку для бізнесу, стійкості ринку нафтопродуктів, невідворотності покарання за нелегальну діяльність, наповнення бюджету податками, а також фінансування за рахунок отримання додаткових коштів інфраструктури населених пунктів , ремонту доріг і створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів ", - додала Привалова.

За оцінкою асоціації, наразі в Україні нелегально працює мінімум 1,5 тис. заправок, через які щомісяця реалізується до 40 тис. тонн палива. Тіньовий ринок у сегменті дизпалива становить близько 20%, скрапленого газу - 50%.

Нагадаємо:

Верховна Рада перенесла термін введення ліцензування зберігання нафтопродуктів із 1 липня 2019 року на 1 січня 2020 року, ухваливши законопроект №10359 за основу і в цілому, однак президент не підписав закон.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи введення ліцензування зберігання палива, заявив, що бізнес в Україні, особливо малий, до цього не готовий.

Він також сказав, що Кабмін вже просив парламент перенести введення ліцензування, проте "парламент займається іншими питаннями". Однак пообіцяв до 1 липня "ще раз попросити їх".

Закон про ліцензування зберігання палива передбачає модернізацію системи електронного адміністрування його реалізації на кожному акцизному складі, запуск нової системи контролю над фактичним оборотом і залишками палива, посилення відповідальності за нелегальні операції з паливом.

Представники агропромислового бізнесу, зокрема, Всеукраїнська аграрна рада, виступали проти введення ліцензування зберігання нафтопродуктів для аграріїв, посилаючись на проблеми з її оформленням.

Економічна правда