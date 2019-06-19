Введення ліцензування зберігання палива можуть перенести - Гройсман

Бізнес в Україні, особливо малий, не готовий до введення ліцензування зберігання палива, яке має набути чинності з 1 липня.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання Кабінету міністрів 19 червня.

Він зазначив, що "найменші господарства починають займатися ліцензіями на зберігання палива", назваши це "колосальною дурницею".

"Ми просили, щоб парламент переніс це, але поки що парламент займається іншими питаннями. Можливо, ми встигнемо до 1 липня ще раз попросити їх", - сказав Гройсман.

Він підкреслив, що, на його думку, цей закон покликаний не полегшити, а зробити важчим життя людей.

Нагадаємо, що з 1 липня набувають чинності зміни, внесені Законом України №2628-VIII, які, зокрема, стосуються аграріїв у частині зберігання агропідприємствами пального.

Так, за відсутність ліцензії на зберігання палива аграріїв можуть оштрафувати на півмільйона гривень.

Економічна правда